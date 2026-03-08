בזמן שרבבות אלפי ישראל חגגו את ימי הפורים בצהלה ובשמחה, יצא הצלם ש.פ.ה. למסע תיעוד חובק עולם התורה, כשהוא עובר בין מעונותיהם של גדולי ישראל, פוסקי הדור ומזכי הרבים, כדי להביא לגולשים הצצה נדירה לרגעים המרוממים של קדושת יום הפורים במחיצתם.

המסע החל בעיר התורה והחסידות בני ברק. בבית המדרש 'היכל משה', תועדו רגעי ההוד של קריאת המגילה בלילה וביום במחיצת המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ. עוד בעיר, נלכדו בעדשה רגעי הקודש בבית מדרשו של עמוד ההוראה ליהדות תימן, הגאון רבי יצחק רצאבי, בעל ה'פעולת צדיק'.

בהמשך, תיעד הצלם את גאב"ד 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שלמה מחפוד, ואת ראש ישיבת 'הליכות משה' ורב שכונת רמת אהרון, הגאון רבי שבתי לוי. גם עולם הישיבות קיבל ביטוי בתיעודים מקריאת המגילה אצל הגאון רבי לוי פנחסי, ראש ישיבת 'אור אברהם'. וכמובן לא פספס תיעודים במעונו של הגה"צ חכם ניסים בן שמעון.

עם עלותו לירושלים בשושן פורים, תיעד ש.פ.ה. מראות נדירים מישיבת 'פורת יוסף', שם תיעד את ראש הישיבה, הגה"צ חכם משה צדקה מקיים את מצוות היום. ברובע היהודי ובשכונות הבירה, נראו גדולי המקובלים והפוסקים ברגעי התעלות, הגאון המקובל רבי יעקב הלל ראש ישיבת 'אהבת שלום', והראב"ד הגאון רבי יעקב שכנזי.

התיעוד ממשיך אל מעונו של רב שכונת שמואל הנביא הגה"צ רבי יצחק כהן, ראש ישיבת 'רינת התורה' הגאון רבי עזרא ניסן, ובעל ה'שמחה לאיש' הגאון רבי יצחק אבא שאול.

בין הרגעים הבולטים בגלריה. מראות פורים אצל מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר', וכן תיעוד מיוחד מהדרום, שם נצפה הגאון רבי משה אבוחצירא בקריאת המגילה בנתיבות. את עין הצופה תופסת דמותו של ה"בבא נחום" רבי נחום כהן, כשהוא עטור בספודיק גוראי מהודר כמנהגו ביום הפורים.

לפניכם הגלריה המלאה – 13 רבנים, עשרות רגעי הוד, ופורים אחד שכולו קודש: