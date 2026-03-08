כיכר השבת
אלו האנשים החלשים

"המזרחי והציונים הם קליפת עמלק בדורנו" | המתקפה החריפה של האדמו"ר מביאלה ב"ב

בשיאו של משתה היין שערך האדמו"ר מביאלה בני ברק, נשא דברים חוצבי להבות נגד הרוחות הזרות: "אין דבר כזה בחור חלש, כל בחור הוא אוצר. החלשים באמת הם אלו שהולכים עם הראש של המזרחי שהם קליפת העמלק בדורנו" • וכן, מקבץ מראות הקודש, מעישון הסיגריה, הריקוד הסוער ועד לזריקת התפוחים לסגולה • הצלם דוד ארזני מגיש גלריה (חסידים)

פורים בחצה"ק ביאלה בני ברק
פורים בחצה"ק ביאלה בני ברק| צילום: צילום: דוד ארזני
פורים בחצה"ק ביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני )

בחצ הקודש ביאלה בבני ברק חגגו החסידים את יום הפורים בצל רבם ומאורם, האדמו"ר, במהלך טיש 'משתה היין' נשא האדמו"ר דברות קודש נוקבים ומעוררים שגרמו לסערה בקהל.

האדמו"ר פתח בדברי חיזוק עצומים לבחורי הישיבות שעמדו סביב פארנצ'עס. "אין מושג כזה בחור חלש", קבע האדמו"ר בלהט. "כל בחור ובחור הוא אוצר יקר, כל אחד הוא חזק ברוחניותו. מי הם החלשים באמת? אנשי ה'מזרחי' והציונים, הם הם הקליפה של עמלק בדורנו".

האדמו"ר המשיך בתוכחה גלויה ואמר כי "כל מי שהולך עם ה'ראש' כמו המזרחי, גם הוא נחשב לחלק מאותן קליפות של עמלק שצריך למחות. זו הטומאה שעלינו להתרחק ממנה בתכלית".

במהלך הטיש, כנהוג אצל צדיקים, נראה האדמו"ר כשהוא מעשן סיגריה ברגעי דבקות עילאיים, דבר המסמל על פי מסורת החסידות עניינים נשגבים וייחודים ביום קדוש זה.

רגע של התרגשות מיוחדת נרשם כאשר האדמו"ר פצח בריקוד נלהב על מקומו, כשפניו להבות אש. בשיא המעמד, החל האדמו"ר בזריקת תפוחים לעבר הקהל, סגולה ידועה ומפורסמת לישועה, רפואה והצלחה.

פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )
פורים בחצה"ק ביאלה ב"ב (צילום: דוד ארזני )

9
אני מקווה שדברי האדמו"ר נאמרו בהומור פורימי
יצחק
8
לימדונו רבותינו מאורי החסידות כי בזמן מלחמה מלמדים זכות על כל יהודי יהיה מי שיהיה, ולא להיפך חס ושלום...
חסיד
7
מקווה שסאטמר יפנימו כי הם הטועים
בני

