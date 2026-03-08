בחצ הקודש ביאלה בבני ברק חגגו החסידים את יום הפורים בצל רבם ומאורם, האדמו"ר, במהלך טיש 'משתה היין' נשא האדמו"ר דברות קודש נוקבים ומעוררים שגרמו לסערה בקהל.

האדמו"ר פתח בדברי חיזוק עצומים לבחורי הישיבות שעמדו סביב פארנצ'עס. "אין מושג כזה בחור חלש", קבע האדמו"ר בלהט. "כל בחור ובחור הוא אוצר יקר, כל אחד הוא חזק ברוחניותו. מי הם החלשים באמת? אנשי ה'מזרחי' והציונים, הם הם הקליפה של עמלק בדורנו".

האדמו"ר המשיך בתוכחה גלויה ואמר כי "כל מי שהולך עם ה'ראש' כמו המזרחי, גם הוא נחשב לחלק מאותן קליפות של עמלק שצריך למחות. זו הטומאה שעלינו להתרחק ממנה בתכלית".

במהלך הטיש, כנהוג אצל צדיקים, נראה האדמו"ר כשהוא מעשן סיגריה ברגעי דבקות עילאיים, דבר המסמל על פי מסורת החסידות עניינים נשגבים וייחודים ביום קדוש זה.

רגע של התרגשות מיוחדת נרשם כאשר האדמו"ר פצח בריקוד נלהב על מקומו, כשפניו להבות אש. בשיא המעמד, החל האדמו"ר בזריקת תפוחים לעבר הקהל, סגולה ידועה ומפורסמת לישועה, רפואה והצלחה.