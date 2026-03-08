כיכר השבת
מבצע "שאגת הארי"

מתי המלחמה תיגמר? התשובה לשאלה שמטרידה את אזרחי ישראל

בישראל מעריכים שיידרשו לפחות שלושה שבועות נוספים עד חודש כדי להשלים את השמדת בנק המטרות באיראן | בינתיים, חיל האוויר פועל בקצב מסחרר, ממוצע של כ-500 תקיפות ביום, על מנת להספיק כמה שיותר אם הנשיא טראמפ יחליט לעצור | הרמטכ"ל אמר היום כי "זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים, וכמה זמן שזה ייקח, זה ייקח" (שאגת הארי)

זירת נפילת רסיס בעיר חרדית במרכז (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

למקרה ששאלתם את עצמכם מתי תסתיים המלחמה, הערב (ראשון) דווח כי בישראל מעריכים שיידרשו לפחות שלושה שבועות נוספים עד חודש כדי להשלים את השמדת בנק המטרות באיראן. בינתיים, חיל האוויר פועל בקצב מסחרר, ממוצע של כ-500 תקיפות ביום, על מנת להספיק כמה שיותר כי "כל רגע עלול להיות האחרון" אם כך יחליט הנשיא טראמפ.

לפי הדיווח ב-i24NEWS, הפעילות מתנהלת בספרינטים במטרה למקסם את הנזק בזמן שקיים. בשלב זה מתמקדים בהשלמת ההשמדה של איום הטילים, מכ"מים, והשגת עליונות אווירית מלאה פלוס השמדת תשתיות דלק בשימוש הצבא כפי שהתרחש אמש. 

במקביל, יקח צעד אחורה, בין היתר כדי להתפנות לחזית לבנון. אם מסתכלים על היקף השיגורים, עד עכשיו ניתן לומר שהוא יחסית נמוך ובנוסף, מערכות ההגנה מצליחות לספק הגנה של למעלה מ-90 אחוז.  

בתוך כך, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב בפיקוד העורף, ואמר כי "המלחמה הזאת תקבע את עתידנו וביטחונינו לעוד שנים ארוכות". לדבריו, "אנחנו צריכים לגלות התמדה ואורך רוח. זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים, וכמה זמן שזה ייקח, זה ייקח".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (37%)

לא (63%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר