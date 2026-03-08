מתי המלחמה תיגמר? התשובה לשאלה שמטרידה את אזרחי ישראל

למקרה ששאלתם את עצמכם מתי תסתיים המלחמה, הערב (ראשון) דווח כי בישראל מעריכים שיידרשו לפחות שלושה שבועות נוספים עד חודש כדי להשלים את השמדת בנק המטרות באיראן. בינתיים, חיל האוויר פועל בקצב מסחרר, ממוצע של כ-500 תקיפות ביום, על מנת להספיק כמה שיותר כי "כל רגע עלול להיות האחרון" אם כך יחליט הנשיא טראמפ.

לפי הדיווח ב-i24NEWS, הפעילות מתנהלת בספרינטים במטרה למקסם את הנזק בזמן שקיים. בשלב זה מתמקדים בהשלמת ההשמדה של איום הטילים, מכ"מים, והשגת עליונות אווירית מלאה פלוס השמדת תשתיות דלק בשימוש הצבא כפי שהתרחש אמש.

במקביל, צה"ל יקח צעד אחורה, בין היתר כדי להתפנות לחזית לבנון. אם מסתכלים על היקף השיגורים, עד עכשיו ניתן לומר שהוא יחסית נמוך ובנוסף, מערכות ההגנה מצליחות לספק הגנה של למעלה מ-90 אחוז.

בתוך כך, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב בפיקוד העורף, ואמר כי "המלחמה הזאת תקבע את עתידנו וביטחונינו לעוד שנים ארוכות". לדבריו, "אנחנו צריכים לגלות התמדה ואורך רוח. זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים, וכמה זמן שזה ייקח, זה ייקח".