כיכר השבת
מבצע 'שאגת הארי' | היום העשירי

LIVEמטחים מאיראן למדינת ישראל | חיל האוויר פתח בגל תקיפות נוסף במרכז איראן | שיגורים גם מלבנון

איראן שיגרה מטחים לעבר מדינת ישראל ומיליונים נכנסו למרחבים המוגנים | מטחים גם של חיזבאללה מלבנון לצפון | חיל האוויר פתח בגל תקיפות במרכז איראן | דיווחים בלבנון: חילופי אש עם כוחות מיוחדים של צה"ל ששבו למקום שבו חיפשו את עצמות רון ארד | הרמטכ"ל על מצב החירום: "זה ייקח עוד זמן רב" (חדשות)

רקטה שפגעה בלול בצפון הארץ (צילום: דוברות המשטרה )

החדשות המרכזיות

שיגרה במהלך הלילה מטחים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו במרכז, בשפלה ובשרון ומיליונים נכנסו למרחבים המוגנים.

• ארגון הטרור חיזבאללה שיגרה רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר צפון הארץ, אזעקות הופעלו בקרית שמונה וביישובים רבים בצפון.

החל בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרכז איראן.

• כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי לוחמים מיחידות מיוחדות בצה"ל נחתו הלילה בכפר נבי שית שבמזרח המדינה, במקום התנהל שלשום החיפושים אחר עצמותיו של רון ארד.

• הנשיא דונלד טראמפ: "ההחלטה על סיום המלחמה באיראן תתקבל בתיאום עם ראש הממשלה נתניהו"

• משמרות המהפכה נשבעו אמונים למנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי.

עדכונים שוטפים

07:25: הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם יצא בביקורת על התקיפות הישראליות על מתקני הנפט של איראן: "היו זהירים לגבי המטרות שאתם בוחרים. מטרתנו היא לשחרר את העם האיראני באופן שלא ישתק את סיכוייו להתחיל חיים חדשים וטובים יותר כאשר המשטר הזה יקרוס".

07:00: עשן מיתמר מעל מתקן נפט בבחריין לאחר שרחפן ששוגר מאיראן פגע במתקן.

06:45: משמרות המהפכה נשבעו אמונים למנהיג העליון החדש ובהודעה שפרסמו נאמר: "בפיקודו של המנהיג מוג'תאבה חמינאי, נגרום ל ולכל שאר האויבים להצטער על כל תוקפנות נגדנו‌‌".

06:30: אזעקות במשגב עם בשל שיגור מלבנון.

06:00: נשיא ארה"ב דונלד טרמאפ בריאיון בארה"ב: "ההחלטה על סיום המלחמה תתקבל במשותף עם נתניהו".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר