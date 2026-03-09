• איראן שיגרה במהלך הלילה מטחים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו במרכז, בשפלה ובשרון ומיליונים נכנסו למרחבים המוגנים.

• ארגון הטרור חיזבאללה שיגרה רקטות וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר צפון הארץ, אזעקות הופעלו בקרית שמונה וביישובים רבים בצפון.

• צה"ל החל בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרכז איראן.

• כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי לוחמים מיחידות מיוחדות בצה"ל נחתו הלילה בכפר נבי שית שבמזרח המדינה, במקום התנהל שלשום החיפושים אחר עצמותיו של רון ארד.

• הנשיא דונלד טראמפ: "ההחלטה על סיום המלחמה באיראן תתקבל בתיאום עם ראש הממשלה נתניהו"

• משמרות המהפכה נשבעו אמונים למנהיג העליון החדש מוג'תבא חמינאי.

עדכונים שוטפים

07:25: הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם יצא בביקורת על התקיפות הישראליות על מתקני הנפט של איראן: "היו זהירים לגבי המטרות שאתם בוחרים. מטרתנו היא לשחרר את העם האיראני באופן שלא ישתק את סיכוייו להתחיל חיים חדשים וטובים יותר כאשר המשטר הזה יקרוס".

07:00: עשן מיתמר מעל מתקן נפט בבחריין לאחר שרחפן ששוגר מאיראן פגע במתקן.

06:45: משמרות המהפכה נשבעו אמונים למנהיג העליון החדש ובהודעה שפרסמו נאמר: "בפיקודו של המנהיג מוג'תאבה חמינאי, נגרום לאמריקה ולכל שאר האויבים להצטער על כל תוקפנות נגדנו‌‌".

06:30: אזעקות במשגב עם בשל שיגור מלבנון.

06:00: נשיא ארה"ב דונלד טרמאפ בריאיון בארה"ב: "ההחלטה על סיום המלחמה תתקבל במשותף עם נתניהו".