מסר אידיאולוגי מחיית עמלק הגרסה הקנאית | התחפושת שעוררה סערה בטיש של קרעטשניף סיגעט בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט שבווילאמסבורג, ציינו השנה את ימי הפורים בצל עלייתו של האדמו"ר החדש על כס ההנהגה | הרבי ערך את הימים הנעלים והטישים המרוממים הן בווילאמסבורג והן בקריית יואל שבמונרו, שם מתגורר ריכוז נכבד של חסידיו | כמיטב המסורת בחצרות הקנאיות בארה"ב, גם בקרעטשניף סיגעט לא נעדרו התחפושות בעלות המסר האידיאולוגי. אחת התחפושות שתפסה את עין המשתתפים ואת עדשות המצלמות הייתה של חסיד שהולבש בבגדי רבנים, כשעליו מודפס הכיתוב הנוקב: "יהודי לא ציוני - תמחה את זכר עמלק" | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:26