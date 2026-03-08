כיכר השבת
מסר אידיאולוגי

מחיית עמלק הגרסה הקנאית | התחפושת שעוררה סערה בטיש של קרעטשניף סיגעט

בחצר הקודש קרעטשניף סיגעט שבווילאמסבורג, ציינו השנה את ימי הפורים בצל עלייתו של האדמו"ר החדש על כס ההנהגה | הרבי ערך את הימים הנעלים והטישים המרוממים הן בווילאמסבורג והן בקריית יואל שבמונרו, שם מתגורר ריכוז נכבד של חסידיו | כמיטב המסורת בחצרות הקנאיות בארה"ב, גם בקרעטשניף סיגעט לא נעדרו התחפושות בעלות המסר האידיאולוגי. אחת התחפושות שתפסה את עין המשתתפים ואת עדשות המצלמות הייתה של חסיד שהולבש בבגדי רבנים, כשעליו מודפס הכיתוב הנוקב: "יהודי לא ציוני - תמחה את זכר עמלק" | צפו בתיעוד (חסידים)

פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)
פורים בחצה"ק קרעטשניף סיגעט ווילאמסבורג (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (29%)

לא (71%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מסר אידיאולוגי

|

"בלי פחד ובלי לחץ"

||
11

הסגולה למוצאי שבת | צפו

|

תיעוד ענק

||
6

משוש ושמחה ומראות הוד 

|

החסידים פצחו במחולות

|

למה פורים רק יומיים?

||
2

וַיַּעַשׂ הַמֶּלֶךְ מִשְׁתֶּה גָדוֹל

|

מערכון אמנותי

|

אֶת אֲשֶׁר יֹאמַר הַמֶּלֶךְ

||
1

הפירות, השירה והסדר

|

כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ

|

במרכז החסידות בירושלים

|

להבת אש קודש

||
1

מהמגילה ועד הטיש

||
1

וזרח השמש

||
6

לְקַיֵּם אֵת יְמֵי הַפֻּרִים הָאֵלֶּה בִּזְמַנֵּיהֶם

|

רגעי ההתעלות והברכות

|

הגילוי המרעיש של הרבי

||
10

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר