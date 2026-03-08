דובר צה"ל בפרסית, סא"ל (מיל') כמאל פנחסי, שיגר הבוקר (ראשון) הודעת אזהרה חמורה לראשי משמרות המהפכה.

ההודעה הגיעה לאחר הדיווחים, כי מועצת המומחים בחרה בסוף השבוע מחליף למנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל בידי ישראל עם פתיחת מבצע שאגת הארי.

בהודעה שפורסמה ברשתות אמר פנחסי: "אחר סיכול הצורר ח'אמינהי, משטר הטרור האיראני מנסה להשתקם ולבחור מנהיג חדש".

"מועצת המומחים האיראנית", הבהיר פנחסי: "שלא התכנסה כבר ארבעים שנה הולכת להתכנס בקרוב בעיר קום".

"ואנחנו", הוסיף פנחסי: "רוצים להגיד לכם שהזרוע של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחרי כל יורש ואלו שמנסים למנות את היורש".

לסיום אמר דובר צה"ל בפרסית: אנחנו מזהירים את כל מי שמתכנן להשתתף בועידה לבחירת היורש - לא נהסס לפגוע גם בכם, ראו הוזהרתם!".