איראן מאיימת בעברית: המסר שמדאיג את ישראל

דובר מפקדת החירום 'ח'אתם אל-אנביאא' של איראן, אבראהים זולפקארי, פונה בעברית  לישראלים ואמר: "אתם כבר לא מבחינים בין יום ולילה" | במסר לאזרבייג'ן הוא אמר: "עליכם להוציא את הציונים מהמדינה שלכם" • צפו (בעולם)

