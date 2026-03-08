איראן מאיימת בעברית: המסר שמדאיג את ישראל

עברית עילגת | צפואיראן מאיימת בעברית: המסר שמדאיג את ישראלדובר מפקדת החירום 'ח'אתם אל-אנביאא' של איראן, אבראהים זולפקארי, פונה בעברית לישראלים ואמר: "אתם כבר לא מבחינים בין יום ולילה" | במסר לאזרבייג'ן הוא אמר: "עליכם להוציא את הציונים מהמדינה שלכם" • צפו (בעולם)יניוסי נכטיגלכיכר השבת | 07:299תגובות"המסר בעברית" | צפו - צילום: ללא קרדיט"המסר בעברית" | צפו| צילום: צילום: ללא קרדיט10100:00/0:48"המסר בעברית" | צפו (צילום: ללא קרדיט)איראןמלחמהמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (24%)לא (76%)תוכן שאסור לפספס:ההפגנה יצאה משליטה: מחאו נגד המלחמה באיראן, אנשי ימין התעמתו איתםקובי אטינגר|07.03.26דו"ח בינלאומי: המבנה המרכזי במתקן הגרעין האיראני נותר שלםדוד הכהן וב. ניסני|07.03.26בנו של חמינאי עדיין חי? ההערכה בישראל וההודעה המפתיעה מאיראןדניאל הרץ|07.03.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה9Ai עושה את זה פחות גרוע ממנו אימוגים לתגובה👎3איראני07:34 דיווחתגובה8חחחחחחחחחחחחחח. בשיא שלו... חחחחחחחחאימוגים לתגובה👎צבי07:37 דיווחתגובה7דווקא עשה את זה אחלה אימוגים לתגובה👎מבסוט עליו07:38 דיווחתגובההצגת כל התגובותאולי גם יעניין אותך:רגע לפני שבת: טייס הקרב שאיחל 'שבת שלום' מעל שמי טהרןדוד הכהן|07.03.26"מפחדים מהצל של עצמם": האיראנים מתארים את הפחד של המשטר ברחובותיוסי נכטיגל|06.03.26בשידור חי: הכתב דיווח מטהרן ונבהל מהפצצה ישראלית בסמוך אליויאיר טוקר|06.03.26
0 תגובות