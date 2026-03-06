תושבים באיראן מתארים מציאות של פחד מצד השלטון, לצד תחושת ציפייה לשינוי פוליטי, על רקע התקיפות של ארצות הברית וישראל נגד יעדי המשטר. כך עולה מעדויות של אזרחים ששוחחו עם BBC Persian.

אחד התושבים בטהרן, סטודנט בן 25, סיפר כי ברחובות הבירה מורגשת בעיקר חרדה מצד מנגנוני הביטחון של המשטר. "יש מחסומים בכל מקום", אמר. לדבריו, "הם מפחדים מהצל של עצמם".

לדבריו, כוחות הביטחון פרוסים ברחבי העיר ומנסים למנוע התארגנות של מחאות. עם זאת, הוא טוען כי בקרב חלק מהציבור קיימת תחושה שהרגע שבו אנשים ייצאו שוב לרחובות מתקרב. "אנחנו מחכים לרגע הגדול, לרגע הסופי – שבו כולנו נצא וננצח", אמר.

תושב נוסף סיפר כי כוחות הביטחון שולחים לאזרחים מסרונים עם איומים מפורשים שלא לצאת להפגנות. לדבריו, אחת ההודעות הזהירה כי מי שייצא לרחובות ייחשב "משתף פעולה עם ישראל". לדבריו, המסר היה ברור: מי שיתעלם מהאזהרות עלול להיענש בחומרה.

לצד הלחץ הביטחוני, תושבים מדווחים גם על מצוקה כלכלית הולכת וגוברת. מחירי מוצרים בסיסיים כמו ביצים ותפוחי אדמה עלו בחדות, ותורים ארוכים נוצרו בתחנות דלק ובמאפיות.

אחת מתושבות טהרן סיפרה כי הרחובות התרוקנו כמעט לחלוטין. "העיר מרגישה ריקה", אמרה. לדבריה, רוב האנשים נשארים בבתים ויוצאים רק כאשר יש סיבה דחופה.

במקביל, ניתוקי אינטרנט תכופים מקשים על אזרחים ליצור קשר עם בני משפחה ולקבל מידע. תושבים רבים משתמשים ברשתות פרטיות וירטואליות (VPN) כדי לעקוף את החסימות ולהישאר מחוברים לעולם.

למרות הקושי והפחד, חלק מהאזרחים מביעים גם תקווה לעתיד אחר. אחד המרואיינים אמר כי אף שאיש אינו יודע כיצד תסתיים המלחמה, הוא מאמין כי "לפחות עכשיו יש סיכוי לחיים אחרים ולמחר טוב יותר".