• מיליונים נכנסו למקלטים בדרום ובצפון הארץ בשל שיגורים מאיראן. בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• צה"ל תקף מפקדים מרכזיים בגיס לבנון של 'כוח קודס' במשמרות המהפכה האיראניות ששהו בבית מלון בביירות.

• דובר צה"ל אישר כי חיל האוויר תקף מספר מאגרי דלק ששימשו את הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני בטהרן.

• ארגון הטרור חיזבאללה המשיך הלילה והבוקר בשיגורי רקטות וכלי טייס בלתי מאוישים, אזעקות רבות הופעלו בצפון הארץ.

עדכונים שוטפים

07:00: הרשויות באיחוד האמירויות מסרו בשעה האחרונה כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה פועלות כעת נגד איום טילים מאיראן.

06:49: צה"ל החל ברגעים אלו בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

06:44: אזעקות נוספות בקריית שמונה וביישובים רבים בצפון הארץ בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין.

06:40: חשד לחדירת כלי טיס עוין ביישורת יישובים בגליל המערבי, אזעקות הופעלו.

06:33: דובר צה"ל מודיע כי בתום הערכת מצב, פיקוד העורף הפיץ הנחייה כי ניתן לצאת מהמרחב המוגן. יש להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף.

06:25: בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי ממשיך בתקיפות ברחבי הדאחייה.

06:22: השיגור מאיראן: אזעקות הופעלו בבאר שבע וביישובים רבים בדרום הארץ.

06:16: דובר צה"ל מודיע כי דובר צה"ל: "צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל".

"מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים".

06:05: תרגיל צבאי ייערך היום בשעות הבוקר במרחב רמת הגולן. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני.

06:00: דובר משמרות המהפכה של איראן, עלי מוחמד נאיני, אמר בתקשורת האיראנית כי: "איראן יכולה לנהל שישה חודשי מלחמה אינטנסיבית מול ישראל וארה"ב".: אזעקות נוספו