צה"ל תקף הלילה (בין שבת לראשון) באופן ממוקד, מפקדים מרכזיים בגיס לבנון של 'כוח קודס' במשמרות המהפכה שפעלו בביירות.

במערכת הביטחון הסבירו כי: "מפקדי גיס לבנון של 'כוח קודס' פעלו לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בשטח לבנון, במקביל לפעילות משמרות המהפכה באיראן.

"משטר הטרור האיראני פועל באופן שיטתי בלב אוכלוסיות אזרחיות באיראן ובלבנון, תוך ניצול ציני של התושבים ושימושם כמגן אנושי לקידום מטרות טרור.

"גיס לבנון מהווה ציר קשר בין ארגון הטרור חיזבאללה למשטר הטרור האיראני ומהווה גוף התומך את ההתעצמות ובניין הכוח של חיזבאללה".

דובר צה"ל הדגיש כי: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

"צה"ל לא יאפשר התבססות של גורמי טרור איראנים בשטח לבנון וימשיך לחסל באופן ממוקד את מפקדי משטר הטרור האיראני בכל מקום בו יפעלו".