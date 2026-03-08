כיכר השבת
בתקיפה ממוקדת

צה"ל חיסל מפקדים בכירים ב'כוח קודס' ששהו ששהו בבית מלון בביירות

צה"ל תקף מפקדים מרכזיים בגיס לבנון של 'כוח קודס' במשמרות המהפכה האיראניות בביירות | בלבנון דיווחו על ארבעה הרוגים כתוצאה מהתקיפה (צבא)

תקיפה ברובע הדאחייה. ארכיון (צילום: לפי סעיף 27א)

תקף הלילה (בין שבת לראשון) באופן ממוקד, מפקדים מרכזיים בגיס של 'כוח קודס' במשמרות המהפכה שפעלו בביירות.

במערכת הביטחון הסבירו כי: "מפקדי גיס לבנון של 'כוח קודס' פעלו לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בשטח לבנון, במקביל לפעילות משמרות המהפכה באיראן.

"משטר הטרור האיראני פועל באופן שיטתי בלב אוכלוסיות אזרחיות באיראן ובלבנון, תוך ניצול ציני של התושבים ושימושם כמגן אנושי לקידום מטרות טרור.

"גיס לבנון מהווה ציר קשר בין ארגון הטרור למשטר הטרור האיראני ומהווה גוף התומך את ההתעצמות ובניין הכוח של חיזבאללה".

דובר צה"ל הדגיש כי: "טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

"צה"ל לא יאפשר התבססות של גורמי טרור איראנים בשטח לבנון וימשיך לחסל באופן ממוקד את מפקדי משטר הטרור האיראני בכל מקום בו יפעלו".

