בגל תקיפה נרחב של חיל האוויר בהכוונת אמ"ן, הותקפו אתמול (שבת קודש) מתחמים בהם אוחסנו מטוסי קרב מסוג ׳F-14’ של משטר הטרור האיראני בשדה התעופה שבאיספהאן.

כמו כן, הותקפו מערכות גילוי והגנה שאיימו על מטוסי חיל האוויר.

בצה"ל הדגישו כי: "תקיפה זו מצטרפת להשמדתם של 16 מטוסים ששימשו את יחידת 'כוח קדס' בשדה התעופה 'מהארבאד' שבטהרן שלשום (ו׳), במסגרת המאמצים להעמקת העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

"צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו של משטר הטרור האיראני וירחיב את העליונות האווירית ברחבי איראן".

כזכור, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיים אמש הצהרה לתקשורת ברקע התקדמות המלחמה באיראן. הוא קרא בין היתר לאנשי משמרות המהפכה להניח את נשקם ופנה גם לאנשי איראן.

נתניהו פתח באומרו כי המלחמה תמשך "עד הסוף". לדברי נתניהו, "אזרחים אומרים לי - תמשיכו עד הסוף והניצחון. אני אומר לכם: אנחנו ממשיכים בכל הכוח!"

ראש הממשלה המשיך ואמר כי "אנחנו משנים את פני המזרח התיכון, הפכנו את ישראל למעצמה אזורית שמרתיעה ומכריעה את אויבינו".

נתניהו הסביר כי מבצע שאגת הארי החל לאחר שהמנהיג העליון חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה, נתן הוראה להטמין את הנשק הגרעיני עמוק באדמה, כך שיהיה חסין לחלוטין.

ראש הממשלה פנה לאנשי משמרות המהפכה וקרא להם להניח את נשקם. אם תעשו כך, אמר, לא יקרה לכם כל רע. לעומת זאת אם לא תניחו את הנשק דמכם יהיה בראשכם. נתניהו אמר כי יש לישראל תכנית סדורה עם הפתעות רבות כדי לערער את המשטר.

נתניהו פנה גם לאזרחים עצמם באומרו כי "רגע האמת מתקרב". הוא אמר: "השחרור מעול העריצות יהיה תלוי בכם. אם תתייצבו, לא ירחק היום שבו ישראל ואיראן תחזורנה להיות ידידות אמיצות".