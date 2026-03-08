לילה של אש בטהרן: צה"ל הבעיר את עורק החיים של איראן

טהרן - אמ"ש |מפת שפרסם דו"צ של מאגרי דלק ששימשו את הכוחות הצבאיים של משטר ( צילום: רשתות חברתיות | דו"צ )

בימים האחרונים, מבצע "שאגת הארי" עבר גם לזירה הכלכלית-אסטרטגית הרגישה ביותר: צה"ל החל לראשונה בסדרת תקיפות עוצמתיות וממוקדות נגד מקורות ותשתיות הנפט והגז של הרפובליקה האסלאמית. התקופה שבה מתקני האנרגיה נותרו מחוץ לטווח האש הסתיימה, וצה"ל הפך אותם ליעדים מרכזיים במטרה לשתק את מכונת המלחמה של משמרות המהפכה.

טהרן בוערת - צילום: רשתות חברתיות טהרן בוערת | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10 טהרן בוערת ( צילום: רשתות חברתיות )

איראן נחשבת לאחת ממעצמות האנרגיה הגדולות בתבל, המחזיקה בכ-208 מיליארד חביות נפט מוכחות – המדרגות אותה במקום השלישי בעולם אחרי ונצואלה וסעודיה. היא חולשת על כ-12% מעתודות הנפט העולמיות ועל עתודות הגז הטבעי השנייה בגודלה בעולם. רוב עושרה האנרגטי מרוכז בדרום-מערב המדינה (מחוז חוזסטאן) ובמפרץ הפרסי, שם נמצא שדה הגז "דרום פארס"– שדה הגז הגדול ביותר בעולם.

להבות הנפט באיראן - צילום: רשתות חברתיות להבות הנפט באיראן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20 להבות הנפט באיראן ( צילום: רשתות חברתיות )

במהלך לילות של אש, חיל האוויר הכה בלב התעשייה הזו. טהרן כולה הייתה מוארת בלילה באור יקרות של בארות נפט ומאגרי דלק בוערים, כאשר להבות ענק עלו משמי הבירה וסביבתה. בין היעדים שהופצצו היו מאגר הדלק שהראן בצפון-מערב טהרן, בית הזיקוק שהר ריי (Shahr Rey) בדרום העיר, ומאגר נפט אסטרטגי בעיר כרג'. בנוסף, הותקפו מתקני זיקוק ב"דרום פארס" ובמפעל הגז "פג'ר ג'אם" שבדרום המדינה, מה שהוביל להשבתת חלק משמעותי מייצור הגז הלאומי.

אגר הנפט שחראן בטהרן עדיין משתולל, - צילום: רשתות חברתיות אגר הנפט שחראן בטהרן עדיין משתולל, | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:18 אגר הנפט שחראן בטהרן עדיין משתולל, ( צילום: רשתות חברתיות )

פעולה זו לא רק פגעה בכלכלה האיראנית, אלא גם "עשתה את העבודה" עבור מדינות המפרץ. סעודיה, איחוד האמירויות וקטר ספגו בשנים האחרונות פגיעות קשות בנשמתן הכלכלית מצד איראן ושלוחיה – החל מתקיפות כטב"מים על מתקני "סעודי ארמקו" בראס תנורה ועד פגיעה במכליות נפט ובנמלי פוג'יירה.

נפט זורם לביוב כאשר שריפות בוערות בחלקים מהרחובות בטהרן - צילום: רשתות חברתיות נפט זורם לביוב כאשר שריפות בוערות בחלקים מהרחובות בטהרן | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:09 נפט זורם לביוב כאשר שריפות בוערות בחלקים מהרחובות בטהרן ( צילום: רשתות חברתיות )

המדינות הללו, שחששו להגיב מחשש למתקפה איראנית ישירה על מאגריהן, ראו כיצד ישראל מטפלת ב"תפוח האדמה הלוהט" של המפרץ ופוגעת אנושות ביכולת האיראנית לאיים על ביטחון האנרגיה העולמי.

מעצמת נפט וגז - איראן ( צילום: דני שפיץ )

כעת, כשמחירי הנפט מזנקים וטהרן נאבקת בלהבות, כוח הנפט של המפרץ מקבל משנה תוקף, בעוד איראן נאלצת לצפות בנכס היקר ביותר שלה הופך למוקד של הרס ואפר.