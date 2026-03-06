למה פורים רק יומיים? אמן העדשה בבירה: חסידים מבוסמים, משלוחי מנות וגלריה שאף פעם לא נגמרת הצלם המפורסם שוקי לרר, שתיעד לאורך ימי הפורים עשרות חצרות קודש במרכז ובירושלים, מסכם את החג בסיפוק מהול בגעגוע. בשיחות לאחר החג, נשמע לרר כמי שמתקשה להיפרד מהאווירה המרוממת כשתהה בחיוך: "למה פורים נמשך רק יומיים ולא יותר?" | במהלך שושן פורים בעיר הקודש ירושלים, הצליח לרר להגיע לפינות שאף עדשה אחרת לא הצליחה לתעד | בגלריה המרהיבה שהביא מעיר הבירה, ניתן לראות את הפסיפס הירושלמי בשיאו, מהאנשים המבוסמים ביין, ועד לאנשים רצים ברחובות ובסמטאות כשמשלוחי מנות בידיהם | צפו בתיעוד המביא את שמחת החג בשיא תפארתה, מהווי הרחוב הירושלמי ביום שמחתו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:55