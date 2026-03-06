כיכר השבת
דיווח מדאיג: רוסיה מעבירה לאיראן מודיעין על מיקומי כוחות אמריקניים

לפי גורמים מודיעיניים, המידע כולל מיקומי ספינות מלחמה ומטוסים אמריקניים במזרח התיכון; מדובר בסימן ראשון למעורבות עקיפה של מעצמה נוספת במלחמה (בעולם)

פוטין עם נשיא איראן לשעבר (צילום: הקרמלין)

רוסיה מעבירה ל מידע מודיעיני המסייע לה לכוון מתקפות נגד כוחות אמריקניים במזרח התיכון. כך דווח ב"וושינגטון פוסט" מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, מאז פרוץ המלחמה העבירה לטהרן מידע על מיקומי נכסים צבאיים אמריקניים, בהם ספינות מלחמה ומטוסים באזור. הגורמים ציינו כי מדובר במאמץ מודיעיני רחב יחסית, שנועד לסייע לאיראן לשפר את יכולות הפגיעה שלה במטרות אמריקניות.

גורמים אמריקניים אמרו כי יכולת האיתור העצמאית של איראן לגבי מיקומי כוחות אמריקניים נפגעה בימים הראשונים ללחימה, ולכן מידע מודיעיני שמקורו ברוסיה עשוי להיות בעל ערך משמעותי עבור טהרן.

בימים האחרונים תקפה איראן מספר יעדים אמריקניים באזור. בין היתר נהרגו שישה חיילים אמריקנים בכווית לאחר שמל"ט איראני פגע במתקן מבצעי בנמל אזרחי. בנוסף נרשמו פגיעות במתקנים וביעדים אמריקניים במדינות נוספות במפרץ.

אנליסטים מעריכים כי חלק מהתקיפות האיראניות בוצעו בדיוק גבוה יחסית, תוך פגיעה במערכות פיקוד ושליטה, מכ"מים ומתקני התרעה מוקדמת. מומחים מציינים כי יכולות הלוויין והמודיעין המתקדמות של רוסיה עשויות לספק לאיראן מידע חשוב לצורך תקיפות מסוג זה.

במקביל, גורמים המעורים בנושא ציינו כי לא נמצאו סימנים לכך שסין מסייעת ישירות לאיראן במלחמה, למרות קשריה הקרובים עם טהרן.

הבית הלבן נמנע מלהתייחס ישירות לדיווח על הסיוע הרוסי, אך הדגיש כי יכולותיה הצבאיות של איראן נפגעות באופן משמעותי. דוברת הבית הלבן אנה קלי אמרה כי "המשטר האיראני נמחץ לחלוטין", והוסיפה כי יכולת הירי הבליסטי שלו הולכת ופוחתת.

לדברי גורמים ביטחוניים, המעורבות הרוסית – גם אם מוגבלת למודיעין בלבד – עשויה להצביע על התרחבות הזירה הבינלאומית של המלחמה. יחד עם זאת, מומחים מעריכים כי מוסקבה אינה מעוניינת להיכנס למעורבות צבאית ישירה, בין היתר משום שהמלחמה באוקראינה נותרה בעדיפות העליונה עבורה.

4
רוסיה מספקת לאיראן מודיעין עכשיו כולם צריכים לדעת שיש מחיר
יאיר
3
העברת מודיעין רוסי לאיראן מספקת להם יתרון משמעותי לפגיעה בכוחות אמריקניים ואזרחיים במזרח התיכון המשך הדיליי מגדיל את הסיכון לאסון חובה לפעול מיידית ומדויקת כדי למנוע פגיעה ולהגן על חיי חיילים ואזרחים
עציון
2
אי פעולה מול מודיעין רוסי שמגיע לטהרן = סיכון מיידי לחיי חיילים ואזרחים חייבים לפעול עכשיו
מיגל

