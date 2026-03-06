רוסיה מעבירה לאיראן מידע מודיעיני המסייע לה לכוון מתקפות נגד כוחות אמריקניים במזרח התיכון. כך דווח ב"וושינגטון פוסט" מפי שלושה גורמים המעורים בפרטים.

לפי הדיווח, מאז פרוץ המלחמה העבירה מוסקבה לטהרן מידע על מיקומי נכסים צבאיים אמריקניים, בהם ספינות מלחמה ומטוסים באזור. הגורמים ציינו כי מדובר במאמץ מודיעיני רחב יחסית, שנועד לסייע לאיראן לשפר את יכולות הפגיעה שלה במטרות אמריקניות.

גורמים אמריקניים אמרו כי יכולת האיתור העצמאית של איראן לגבי מיקומי כוחות אמריקניים נפגעה בימים הראשונים ללחימה, ולכן מידע מודיעיני שמקורו ברוסיה עשוי להיות בעל ערך משמעותי עבור טהרן.

בימים האחרונים תקפה איראן מספר יעדים אמריקניים באזור. בין היתר נהרגו שישה חיילים אמריקנים בכווית לאחר שמל"ט איראני פגע במתקן מבצעי בנמל אזרחי. בנוסף נרשמו פגיעות במתקנים וביעדים אמריקניים במדינות נוספות במפרץ.

אנליסטים מעריכים כי חלק מהתקיפות האיראניות בוצעו בדיוק גבוה יחסית, תוך פגיעה במערכות פיקוד ושליטה, מכ"מים ומתקני התרעה מוקדמת. מומחים מציינים כי יכולות הלוויין והמודיעין המתקדמות של רוסיה עשויות לספק לאיראן מידע חשוב לצורך תקיפות מסוג זה.

במקביל, גורמים המעורים בנושא ציינו כי לא נמצאו סימנים לכך שסין מסייעת ישירות לאיראן במלחמה, למרות קשריה הקרובים עם טהרן.

הבית הלבן נמנע מלהתייחס ישירות לדיווח על הסיוע הרוסי, אך הדגיש כי יכולותיה הצבאיות של איראן נפגעות באופן משמעותי. דוברת הבית הלבן אנה קלי אמרה כי "המשטר האיראני נמחץ לחלוטין", והוסיפה כי יכולת הירי הבליסטי שלו הולכת ופוחתת.

לדברי גורמים ביטחוניים, המעורבות הרוסית – גם אם מוגבלת למודיעין בלבד – עשויה להצביע על התרחבות הזירה הבינלאומית של המלחמה. יחד עם זאת, מומחים מעריכים כי מוסקבה אינה מעוניינת להיכנס למעורבות צבאית ישירה, בין היתר משום שהמלחמה באוקראינה נותרה בעדיפות העליונה עבורה.