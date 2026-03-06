( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

09:00 - פיקוד העורף מעדכן על חזרה לשגרה בגבול הצפון.

08:46 - אזעקות על ירי טילים בגבול לבנון. מדובר בפעם הרביעית הבוקר שמופעלות אזעקות בצפון הארץ.

08:38 - מנתוני צה"ל עולה כי מאז תחילת הפעילות מול חיזבאללה במבצע "שאגת הארי" התפנו מעל ל-420 אלף תושבים בכל מרחב דרום לבנון, בנוסף לעשרות אלפי אזרחים נוספים שהתפנו מאזור הדאחייה.

08:30 - משרד הבריאות עדכן כי מתחילת מבצע "שאגת הארי", נכון ליום שישי, 6 במרץ 2026 בשעה 07:00 בבוקר, פונו לבתי החולים ברחבי הארץ 1,619 בני אדם.

על פי הנתונים, נכון לשעה זו מאושפזים או שוהים בחדרי המיון 87 נפגעים. מצבם הרפואי מתחלק כך: ארבעה במצב קשה, כאשר מחציתם לא נפגעו ישירות מנפילת טילים, 31 במצב בינוני, 50 במצב קל ושניים נוספים נמצאים בהערכה רפואית.

ביממה האחרונה, בין השעה 07:00 אתמול לבין 07:00 הבוקר, הגיעו לבתי החולים 140 נפגעים נוספים. מתוכם אחד במצב קשה, 19 במצב בינוני, 114 במצב קל, ארבעה נפגעי חרדה ושניים נוספים בהערכה רפואית.

במקביל פרסם משרד הבריאות קריאה מיוחדת לאזרחים ותיקים לנקוט משנה זהירות בעת ההגעה למרחבים המוגנים. במשרד מדגישים כי על קשישים ללכת באיטיות ובזהירות בדרכם למרחב המוגן, כדי למנוע נפילות ופציעות.

08:10 - תקיפה ישראלית נוספת בטהרן תועדה הלילה באופן חריג בזמן שידור חי של הטלוויזיה הממלכתית האיראנית. כתב רשת IRIB שידר מהמקום שבו נפגעו מבנים בעיר, בזמן שניסה להציג לצופים את היקף הנזק – ואז נשמעו פיצוצים נוספים שנקלטו בשידור.

08:00 - עשרים ושישה גלי תקיפות בדאחייה מתחילת המערכה: צה"ל תקף הלילה בביירות מפקדות ועשרה מבנים רבי קומות שבהם תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה

צה"ל השלים במהלך הלילה גל תקיפה רחב בביירות, נגד תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

במסגרת התקיפות הותקפה המפקדה של המועצה המבצעת, ומחסן בו אוחסנו כלי טיס בלתי מאוישים, בהם חיזבאללה עושה שימוש בהתקפות לעבר מדינת ישראל.

המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור שונים נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרות מקדימות, שימוש בחימוש מדויק, ותצפיות מהאוויר.

צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.

07:55 - פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם הלילה את תיעוד התקיפה של נושאת הרחפנים האיראנית. בהודעת הפיקוד נאמר: "הכוחות האמריקנים לא מפסיקים לפעול בניסיון להטביע את חיל הים האיראני. היום, נושאת כטב"מים איראנית, בערך בגודל של נושאת מטוסים ממלחמת העולם השנייה, נפגעה וכעת עולה באש"

07:54 - במהלך הלילה, הוזנקו צוותי מגן דוד אדום למספר זירות ברחבי ישראל בעקבות אירועי פגיעה שונים. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים ברחבי הארץ סה"כ 11 נפגעים באורח קל שנחבלו בדרך למרחב המוגן.

מתחילת מבצע "שאגת הארי" ועד כה, צוותי מגן דוד אדום העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 502 נפגעים, בהם:

138 שנפגעו בזירות השונות, בהם: 10 הרוגים, 2 במצב קשה, 6 במצב בינוני ו-120 באורח קל.

359 אנשים שנחבלו בדרכם למרחב המוגן, בהם: 1 במצב קשה שמותו נקבע בבי"ח, 1 במצב בינוני ו-357 באורח קל.

5 פצועים בתאונות דרכים שהתרחשה במהלך האזעקות, בהם: 1 במצב קשה, 2 במצב בינוני ו- 2 באורח קל.

בנוסף, צוותי מגן דוד אדום העניקו רפואי ל- 51 נפגעי חרדה שפונו לבית החולים.

07:49 - התראה על חדירת כלי טיס עוין בצפון הארץ.

07:30 - תיעוד של תקיפה באזור א-ג'אמוס בדאחיה של ביירות כפי שנקלט במצלמת אבטחה

07:15 - נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת NBC כי וושינגטון מעוניינת לראות הנהגה חדשה באיראן שתוביל את המדינה לאחר המערכה.

לדבריו, "אנחנו רוצים שמישהו יבנה מחדש את איראן. אנחנו רוצים שיהיה להם מנהיג טוב. יש לנו כמה אנשים שאני חושב שיעשו עבודה טובה".

טראמפ התייחס גם להתקדמות הצבאית במערכה נגד איראן וטען כי המשטר ספג פגיעות קשות.

בנוגע לאפשרות של פלישה קרקעית אמר: "זה בזבוז זמן. הם איבדו את חיל הים שלהם. הם איבדו כל מה שהם יכלו להפסיד".

07:00 - קצין במשמרות המהפכה של איראן הופיע בטלוויזיה הממלכתית במדינה, לבוש במדי צבא, והזהיר את אזרחי איראן כי ייהרגו אם יחזרו לרחובות כדי להפגין. לדבריו, מפגינים ייחשבו לסוכנים של ישראל, ותהיה הוראה "לירות כדי להרוג".

06:45 - שישה ימים לאחר פתיחת מבצע "שאגת הארי", קיימו הלילה מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), הגנרל בראד קופר, ושר המלחמה האמריקני פיט הגסת', הצהרה ראשונה על התקדמות המערכה.

קופר עדכן כי ב־72 השעות האחרונות מפציצים אמריקניים תקפו עשרות מטרות באיראן, ובהן מתקני טילים בליסטיים. לדבריו, מפציצי B-2 תקפו בשעה האחרונה מתקנים תת-קרקעיים של טילים בליסטיים בעומק איראן.

עוד מסר כי עד כה הוטבעו יותר מ־30 כלי שיט איראניים, ובהם גם נושאת הכטב"מים של איראן, שלדבריו "בוערת ברגע זה".

לדברי מפקד סנטקום, המערכה נכנסת כעת לשלב חדש: "אנחנו עוברים לשלב הבא – פירוק מערך הטילים הבליסטיים של איראן", אמר, והוסיף כי הירי הבליסטי של איראן ירד בכ־90% מאז היום הראשון של הלחימה.

שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' הדגיש כי וושינגטון נחושה להמשיך במערכה: "איראן מקווה שלא נוכל להמשיך – זו טעות מרה. אין לנו מחסור בנחישות", אמר. לדבריו, כוח האש האמריקני מעל איראן ובמיוחד מעל טהראן צפוי להתגבר משמעותית.

הגסת' גם התייחס לדיווחים על הפלת מטוס אמריקני באיראן והבהיר כי מדובר "בדיווחים שקריים".

06:30 - סיכום חדשות הלילה: בעיר הבירה טהרן שבאיראן וברובע הדאחייה בבירת לבנון, דיווחו הלילה על שורה ארוכה של תקיפות מאסיביות נגד עשרות רבות של יעדים. במקביל, הופעלו במהלך הלילה מספר אזעקות בצפון הארץ, בעיקר על חדירת כטב"מים.