רגע לפני פרוץ מבצע "שאגת הארי", יצא הצלם שוקי לרר לתעד את תושבי עיר התורה והחסידות בני ברק בשיא ההכנות הקדחניות לקראת חג הפורים | הצלם עבר בין חנויות התחפושות העמוסות, מדפי היין המובחר ודוכני הדגים, ועד לחנויות היודאיקה – שם נצפו יהודים יראים ושלמים כשהם בוחנים בדקדוק מגילות אסתר כשרות | האם השנה יחגגו ללא הגבלות? את זאת עוד לא נדע, אבל דבר אחד בטוח, התושבים כבר מוכנים ומזומנים | צפו בגלריה (חרדים)
לקראת סיום השבוע העמוס במראות קודש מימי הפורים שעברו עלינו לטובה, קבלו גלריה אחרונה והצצה מרתקת מיום הפורים בעיה"ק ירושלים | הצלם שוקי לרר דאג לא לפספס שום קבוצה או מאורע במהלך היום, ומגיש גלריית תמונות מרהיבה (חרדים)
הצלם החרדי שוקי לרר יצא ביום הפורים לרחובות עיר התורה והחסידות בני ברק, ומגיש גלריה מרתקת מאווירת היום, אלו שהשתכרו, אלו שיצאו לחלק משלוחי מנות ואלו שהתחפשו בתחפושות מקוריות, גם את חצרות הרבנים לא פספס הצלם, ומגיש תיעוד פרחי החסידים בעבודת היום | צפו בתיעוד (חרדים)