בהיכל ביהמ"ד הגדול סאטמר במונסי נחוגה בראשית השבוע, שמחת הכנסת ספר תורה שנכתב ע"י כל קהל החסידים בעיר | במעמד האדיר שנערך בראשות רב הקהילה השתתף ופיאר גם הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים בנו של האדמו"ר מסאטמר | סעודת המצווה שולבה יחד עם סעודה מיוחדת לכבוד 'שושן פורים' (חסידים)
תיעוד מרדף דרמטי הלילה: נהג צעיר תושב ירושלים, מאן להישמע לקריאות השוטרים שדלקו אחר רכבו בעת שנמלט | בתום אלפי מטרים של מרדף הוא נעצר, ובגופו נדגמה רמת אלכוהול של 1,050! | במהלך היום הוא יובא בפני בית משפט | צפו במרדף (משטרה)
"היין גם מגרה את היצר הרע על האדם, וגורם לו לחטוא ולכן כל אחד ששותה יין יותר ממה שרגיל, ונעשה בגילופין, שידע שהוא עובר על איסור, וזה דבר מאד מגונה ומביא על עצמו חטאים רבים וגורם לעצמו צרות", דברים שאמר הגאון רבי יצחק זילברשטיין, בנוגע להשתכרות השנה בפורים וכן תופעת השיכורים בישיבות | הפסק המלא (חדשות חרדים)
מקור השיר שהגיע מפונדק אל החסידות ומשם אל הישיבה הציונית-דתית שחיברו לו מילים | השיר של המשורר נתן אלתרמן שמנוגן בעוז בכל בית חרדי ומה המקור המפתיע למנגינה הפופולרית 'חרבונה זכור לטוב' | וגם שיר הגלידות ומנגינת העבדים שגויירו בשמחה (פורים)
במשרד התחבורה וברשות הארצית לתחבורה ציבורית, מסכמים בסיפוק רב את ההצלחה חסרת התקדים, של מבצע הסעת ההמונים ב"שושן פורים" לירושלים ובחזרה. מהנתונים עולה, כי קרוב ל-200 אלף איש הגיעו לחגוג את החג בבירה אתמול, באמצעות תחבורה ציבורית (תחבורה)
במהלך ה'טיש' החגיגי של האדמו"ר מאמשינוב בבית הכנסת שלו בשכונת 'בית וגן' בירושלים, לרגל שושן פורים, קרסה טריבונה באולם, שהיה עמוס מפה אל פה בחסידים | בחסדי שמים האירוע נגמר בשלושה פצועים באורח קל שפונו לבתי חולים בעיר | המשטרה הודיעה שפתחה בחקירה | הפרטים המלאים (חדשות, חרדים)