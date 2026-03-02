כיכר השבת
מאמר מיוחד

מה החיסול של הרשע חמינאי מלמד אותנו על חג הפורים שיחול הלילה? | מחזק

גם היום בחג הפורים – הפור נפל! וסופו של משטר הרשע ליפול גם הוא! הנביא עמוס אומר: "אריה שאג מי לא ירא"! במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים! | מאמר מיוחד ומחזק לקראת פורים (יהדות)

1תגובות
חוסל| המנהיג העליון עלי חמינאי

פורים - עם הנצח לא מפחד! לא לפספס!

זכרו של חמינאי נמחה בשבת יחד עם עמלק, ואיתם עוד 48 מנהיגים ביום אחד – לא יאומן!

בכל דור, יש כמו 'תחנת יציאה' לגאולה ולביאת המשיח, רק עיוור לא רואה מה קורה בימים אלו...

הנשיא טראמפ מאוד אופטימי, ושמח בהישגים האדירים!

השמדה והטבעת 9 ספינות גדולות וחשובות של איראן ועוד, וזוהי רק ההתחלה...

ביבי אמר בנאומו: לפני 2500 שנה בפרס הקדומה, קם עלינו צורר שרצה להרוג אותנו:

בדיוק כמו היום הוא רצה להשמיד אותנו כליל! אבל,

מרדכי היהודי ואסתר המלכה באומץ ליבם ותושייתם - הצילו את עם ישראל.

ובימי פורים - נפל הפור, והמן הרשע נפל - יחד איתו!

גם היום בחג הפורים – הפור נפל!

וסופו של משטר הרשע ליפול גם הוא! הנביא עמוס אומר:

"אריה שאג מי לא ירא"!

במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים!

"אל תירא ישראל, כי גור אריה - הלא אתה"!

נעמוד כאיש אחד בלב אחד!

ובעזרת השם נבטיח את נצח ישראל!

תודה לקב"ה על מנהיגיו הנאמנים טראמפ וביבי, אפשר לראות:

שהכל קורה בתזמון מושלם ובהשגחה פרטית – מדויקת!

הקב"ה רוצה שנפעל כמו בימי מרדכי ואסתר, והוא:

 ינצח את המלחמה ויביא את הגאולה ומשיח במהרה!

במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים!

בכל דור ודור עמדו עלינו לכלותינו, עברנו את פרעה ואת המן וחמינאי ועוד רבים... אבל תמיד:

נאנחנו, שאגו וצעקנו - הקב"ה מצילנו מידם, והוציאנו - מגלות לגאולה!

בימי מרדכי ואסתר, הקב"ה הוריד לעולם אור מיוחד - לדורות:

אור של – ניצחון גאולה וישועה!

"להודיע שכל קוויך, לא יבושו - ולא יכלמו לנצח" – הבטחה אלוקית!

מרדכי ואסתר מגלים איך מבטלים את הגזרות ומנצחים כל אויב.

מה שהיה הוא שיהיה!

'מכתוב' – תשאג והניצחון מובטח!

הגמרא אומרת: "משנכנס אדר מרבים בשמחה":

'מכתוב' - הניצחון והשמחה של חודש אדר נכתבו לפני 2000 שנה!

אומר הבעש"ט הקדוש:

"הקורא את המגילה למפרע לא יצא" – אם תקרא את המגילה כמו סיפור שהיה לפני אלפיים שנה, לא תצא!

כי סיפור המגילה הוא נס שקורה בכל שנה:

והיום - אדר תשפ"ו: הפור נפל - והתחיל להאיר בשבת זכור!

אם ננצל נכון את הימים הבאים, ונזכה לניצחון וגאולה שלמה.

במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים! ואין הדבר תלוי – אלא בנו!

כגודל המלחמה והתגברות האוייבים, גודל הישועה - שתגיע במהרה!

נו... אז, מה עושים עכשיו? תשאג...

אור הפורים – אור עוצמתי שמנצח כל מלחמה!

בדור מרדכי ואסתר היתה הסתרה עצומה, אבל, מחדש האריז"ל שמרדכי ואסתר הורידו לעולם אור רוחני מאוד מיוחד וגבוה, הנקראת: 'יסוד אבא'.

'יסוד אבא' - הארה עצומה שנמשכת מהכתר העליון, שבכוחה:

להרוג את כל הקטרוגים ומקטרגים, ולהביא – גאולה וישועה.

אור שמעורר את רחמי וחסדי השם כמו 'אבא' שאוהב את בנו:

אהבה – בלי תנאים שמושכת שפע ישועות!

אהבה - בלי קשר לזכויות וחובות, ושאינה תלויה בדבר!

אהבה – בלי גבול ומידה במתנת חינם!

יש ענין שהכל יתהפך לטובה – ברגע זה ממש!

בימי הפורים, הקב"ה לא בודק את מעשינו, הוא - פשוט גואל!

ניצחון וגאולה – קרובים מאי פעם, רק - קצת מאמץ! 

עם צום, אנחה ותחינה, תפילה ושאגה – ניגאל!

אור פורים - מאיר דווקא בזמנים הכי קשים וחשוכים, של הפרט והכלל.

בפורים אפשר – לזכות לגאולה!

להביא את המשיח ושיבנה בית המקדש - הכל תלוי בנו!

"ויש ענין שהכל – יתהפך לטובה".

תענית אסתר – הזמן לפעול ישועות!

בכל דור, יש כמו 'תחנת יציאה' לביאת המשיח - מסוגלת בכל דור.

ידוע שכל ההתחלות מפורים - ההתחלה היתה בשבת זכור, כמו תחנות של חשבון פק"מ,  כך ימים אלו מסוגלים לביאת המשיח וגאולה שלמה.

עכשיו זה זמן להתפלל ולבקש, והקב"ה ירחם ויענה לצעקתינו - שאגתנו.

הקב"ה רוצה שלא נפסיד את הישועה של פורים, קצת נשקיע - ונגאל!

אסתר המלכה בקשה צומו והתפללו עלי...

אסתר הורתה דרך - לדורות!

הצום בתענית אסתר מאפשר תפילה וצעקה, קצת חשבון נפש, חרטה ווידוי שמטהרים את הנשמה, ומקרבים אותך לאבא, כדי:

שנזכה לגאולה – בדרך ניסית גם אם לא מגיע לנו לפני מעשינו.

אם ניקח את ברצינות את הדברים ונפעל, שום מקטרג - לא יוכל עלינו!

רוצה ישועה! מה לעשות?

אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמים, וזה מה שעשו מרדכי ואסתר:

צמו התפללו וזעקו לה' - ועשו תשובה!

שום דבר לא יכול לעכב את הניצחון והגאולה של עם ישראל!

"אם החרש תחרישי..." – אל תחרישו! תשאגו! תצעקו!

הקב"ה מבטיח! והקב"ה - מקיים!

ה'כלי' לשפע – קיווי ותפילה!

ינון מגל פרסם את ביבי מתפלל מתוך סידור עטור בטלית ותפילין, וכתב:

"לעת כזאת - הגעת למלכות".

התקווה והתפילה, הבקשה השאגה והצעקה: 

יוצרים 'כלי' – לכל הישועות שאתה חולם עליהם!

הקב"ה מבטיח, שמי שמקווה לו - לא יתאכזב! 

"וְיָדַעַתְּ כִּי אֲנִי יְהֹוָה, אֲשֶׁר - לֹא יֵבֹשׁוּ קֹוָי"!

"לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי יְהֹוָה" – קווה רק לה', כי רק הוא - יושיע אותך!

אל תרפה, ואל תתייאש, תמיד תזכור:

"כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ יְהֹוָה אוֹר לִי" – הקב"ה יאיר לך כל חושך שיש בחייך.

אף אם בדרך הטבע לא מגיע לנו לנצח ולהיגאל!

תזרקו את ה'טבע' וההיגיון, כי הקב"ה הבטיח:

"לֹא אִישׁ אֵל וִיכַזֵּב"! כל הפושט יד – נותנים לו! 

אין ייאוש כלל בעולם, הקב"ה חתום על כך:

"וְיָדַעַתְּ, כִּי אֲנִי יְהֹוָה, אֲשֶׁר - לֹא יֵבֹשׁוּ קֹוָי"!

עם ישראל! תמחקו את השאלות שמחלישות את התקווה:

"להודיע לכל קוויך, שלא יבושו ולא יכלמו לנצח"!

תודיע לעצמך - שלא תבוש, ולא תכלם - לנצח!

תודיע לעולם - להודיע לבני אדם גבורותיו, יש - מנהיג לבירה!

מלך העולם - קנא לשמך!

הבעש"ט הקדוש נותן עצה נפלאה, איך להיפטר מהצער והצרות ולזכות לגאולה, ואומר, האדם צריך לזכור:

שגם בזמן הסתר פנים - השכינה תמיד עימו! כמו שנאמר:

"בכל צרתם לו צר" – השכינה משתתפת בצער וצרת עם ישראל בצערו!

חכם מבין, שאם אכפת לו על שהשכינה מצטערת, ויתפלל על צערה – צערו יבוטל.

ימי הפורים – אפשר לגלות את מלכות ה' בעולם:

"והיה השם למלך, על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד"!

אבינו מלכנו – לא לנו ה' תן כבוד, עשה למענך:

וקנא לשמך - שיתגדל ויתקדש בעולם! שהרי אתה אמרת:

"וכבודי לאחר לא אתן" – שידעו כולם, שאתה הוא - מלך העולם! 

פורים - תשאג ישועות!

אל תבזבז את פורים על שטויות - כשמובטח לך ישועות!

יש לך שלושה ימים, לשאוג את גאולתך...

שאגת הארי – עם הנצח לא מפחד!

הגאולה התחילה בפורים, ובניסן נגאלו ועתידים להיגאל!

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" במהרה, אמן!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חמינאי באנגלית זה המינאי... המן של הדור!
חרדית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר