פורים - עם הנצח לא מפחד! לא לפספס!

זכרו של חמינאי נמחה בשבת יחד עם עמלק, ואיתם עוד 48 מנהיגים ביום אחד – לא יאומן!

בכל דור, יש כמו 'תחנת יציאה' לגאולה ולביאת המשיח, רק עיוור לא רואה מה קורה בימים אלו...

הנשיא טראמפ מאוד אופטימי, ושמח בהישגים האדירים!

השמדה והטבעת 9 ספינות גדולות וחשובות של איראן ועוד, וזוהי רק ההתחלה...

ביבי אמר בנאומו: לפני 2500 שנה בפרס הקדומה, קם עלינו צורר שרצה להרוג אותנו:

בדיוק כמו היום הוא רצה להשמיד אותנו כליל! אבל,

מרדכי היהודי ואסתר המלכה באומץ ליבם ותושייתם - הצילו את עם ישראל.

ובימי פורים - נפל הפור, והמן הרשע נפל - יחד איתו!

גם היום בחג הפורים – הפור נפל!

וסופו של משטר הרשע ליפול גם הוא! הנביא עמוס אומר:

"אריה שאג מי לא ירא"!

במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים!

"אל תירא ישראל, כי גור אריה - הלא אתה"!

נעמוד כאיש אחד בלב אחד!

ובעזרת השם נבטיח את נצח ישראל!

תודה לקב"ה על מנהיגיו הנאמנים טראמפ וביבי, אפשר לראות:

שהכל קורה בתזמון מושלם ובהשגחה פרטית – מדויקת!

הקב"ה רוצה שנפעל כמו בימי מרדכי ואסתר, והוא:

ינצח את המלחמה ויביא את הגאולה ומשיח במהרה!

במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים!

בכל דור ודור עמדו עלינו לכלותינו, עברנו את פרעה ואת המן וחמינאי ועוד רבים... אבל תמיד:

נאנחנו, שאגו וצעקנו - הקב"ה מצילנו מידם, והוציאנו - מגלות לגאולה!

בימי מרדכי ואסתר, הקב"ה הוריד לעולם אור מיוחד - לדורות:

אור של – ניצחון גאולה וישועה!

"להודיע שכל קוויך, לא יבושו - ולא יכלמו לנצח" – הבטחה אלוקית!

מרדכי ואסתר מגלים איך מבטלים את הגזרות ומנצחים כל אויב.

מה שהיה הוא שיהיה!

'מכתוב' – תשאג והניצחון מובטח!

הגמרא אומרת: "משנכנס אדר מרבים בשמחה":

'מכתוב' - הניצחון והשמחה של חודש אדר נכתבו לפני 2000 שנה!

אומר הבעש"ט הקדוש:

"הקורא את המגילה למפרע לא יצא" – אם תקרא את המגילה כמו סיפור שהיה לפני אלפיים שנה, לא תצא!

כי סיפור המגילה הוא נס שקורה בכל שנה:

והיום - אדר תשפ"ו: הפור נפל - והתחיל להאיר בשבת זכור!

אם ננצל נכון את הימים הבאים, ונזכה לניצחון וגאולה שלמה.

במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים! ואין הדבר תלוי – אלא בנו!

כגודל המלחמה והתגברות האוייבים, גודל הישועה - שתגיע במהרה!

נו... אז, מה עושים עכשיו? תשאג...

אור הפורים – אור עוצמתי שמנצח כל מלחמה!

בדור מרדכי ואסתר היתה הסתרה עצומה, אבל, מחדש האריז"ל שמרדכי ואסתר הורידו לעולם אור רוחני מאוד מיוחד וגבוה, הנקראת: 'יסוד אבא'.

'יסוד אבא' - הארה עצומה שנמשכת מהכתר העליון, שבכוחה:

להרוג את כל הקטרוגים ומקטרגים, ולהביא – גאולה וישועה.

אור שמעורר את רחמי וחסדי השם כמו 'אבא' שאוהב את בנו:

אהבה – בלי תנאים שמושכת שפע ישועות!

אהבה - בלי קשר לזכויות וחובות, ושאינה תלויה בדבר!

אהבה – בלי גבול ומידה במתנת חינם!

יש ענין שהכל יתהפך לטובה – ברגע זה ממש!

בימי הפורים, הקב"ה לא בודק את מעשינו, הוא - פשוט גואל!

ניצחון וגאולה – קרובים מאי פעם, רק - קצת מאמץ!

עם צום, אנחה ותחינה, תפילה ושאגה – ניגאל!

אור פורים - מאיר דווקא בזמנים הכי קשים וחשוכים, של הפרט והכלל.

בפורים אפשר – לזכות לגאולה!

להביא את המשיח ושיבנה בית המקדש - הכל תלוי בנו!

"ויש ענין שהכל – יתהפך לטובה".

תענית אסתר – הזמן לפעול ישועות!

בכל דור, יש כמו 'תחנת יציאה' לביאת המשיח - מסוגלת בכל דור.

ידוע שכל ההתחלות מפורים - ההתחלה היתה בשבת זכור, כמו תחנות של חשבון פק"מ, כך ימים אלו מסוגלים לביאת המשיח וגאולה שלמה.

עכשיו זה זמן להתפלל ולבקש, והקב"ה ירחם ויענה לצעקתינו - שאגתנו.

הקב"ה רוצה שלא נפסיד את הישועה של פורים, קצת נשקיע - ונגאל!

אסתר המלכה בקשה צומו והתפללו עלי...

אסתר הורתה דרך - לדורות!

הצום בתענית אסתר מאפשר תפילה וצעקה, קצת חשבון נפש, חרטה ווידוי שמטהרים את הנשמה, ומקרבים אותך לאבא, כדי:

שנזכה לגאולה – בדרך ניסית גם אם לא מגיע לנו לפני מעשינו.

אם ניקח את ברצינות את הדברים ונפעל, שום מקטרג - לא יוכל עלינו!

רוצה ישועה! מה לעשות?

אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמים, וזה מה שעשו מרדכי ואסתר:

צמו התפללו וזעקו לה' - ועשו תשובה!

שום דבר לא יכול לעכב את הניצחון והגאולה של עם ישראל!

"אם החרש תחרישי..." – אל תחרישו! תשאגו! תצעקו!

הקב"ה מבטיח! והקב"ה - מקיים!

ה'כלי' לשפע – קיווי ותפילה!

ינון מגל פרסם את ביבי מתפלל מתוך סידור עטור בטלית ותפילין, וכתב:

"לעת כזאת - הגעת למלכות".

התקווה והתפילה, הבקשה השאגה והצעקה:

יוצרים 'כלי' – לכל הישועות שאתה חולם עליהם!

הקב"ה מבטיח, שמי שמקווה לו - לא יתאכזב!

"וְיָדַעַתְּ כִּי אֲנִי יְהֹוָה, אֲשֶׁר - לֹא יֵבֹשׁוּ קֹוָי"!

"לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי יְהֹוָה" – קווה רק לה', כי רק הוא - יושיע אותך!

אל תרפה, ואל תתייאש, תמיד תזכור:

"כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ יְהֹוָה אוֹר לִי" – הקב"ה יאיר לך כל חושך שיש בחייך.

אף אם בדרך הטבע לא מגיע לנו לנצח ולהיגאל!

תזרקו את ה'טבע' וההיגיון, כי הקב"ה הבטיח:

"לֹא אִישׁ אֵל וִיכַזֵּב"! כל הפושט יד – נותנים לו!

אין ייאוש כלל בעולם, הקב"ה חתום על כך:

"וְיָדַעַתְּ, כִּי אֲנִי יְהֹוָה, אֲשֶׁר - לֹא יֵבֹשׁוּ קֹוָי"!

עם ישראל! תמחקו את השאלות שמחלישות את התקווה:

"להודיע לכל קוויך, שלא יבושו ולא יכלמו לנצח"!

תודיע לעצמך - שלא תבוש, ולא תכלם - לנצח!

תודיע לעולם - להודיע לבני אדם גבורותיו, יש - מנהיג לבירה!

מלך העולם - קנא לשמך!

הבעש"ט הקדוש נותן עצה נפלאה, איך להיפטר מהצער והצרות ולזכות לגאולה, ואומר, האדם צריך לזכור:

שגם בזמן הסתר פנים - השכינה תמיד עימו! כמו שנאמר:

"בכל צרתם לו צר" – השכינה משתתפת בצער וצרת עם ישראל בצערו!

חכם מבין, שאם אכפת לו על שהשכינה מצטערת, ויתפלל על צערה – צערו יבוטל.

ימי הפורים – אפשר לגלות את מלכות ה' בעולם:

"והיה השם למלך, על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד"!

אבינו מלכנו – לא לנו ה' תן כבוד, עשה למענך:

וקנא לשמך - שיתגדל ויתקדש בעולם! שהרי אתה אמרת:

"וכבודי לאחר לא אתן" – שידעו כולם, שאתה הוא - מלך העולם!

פורים - תשאג ישועות!

אל תבזבז את פורים על שטויות - כשמובטח לך ישועות!

יש לך שלושה ימים, לשאוג את גאולתך...

שאגת הארי – עם הנצח לא מפחד!

הגאולה התחילה בפורים, ובניסן נגאלו ועתידים להיגאל!

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" במהרה, אמן!