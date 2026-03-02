פורים - עם הנצח לא מפחד! לא לפספס!
זכרו של חמינאי נמחה בשבת יחד עם עמלק, ואיתם עוד 48 מנהיגים ביום אחד – לא יאומן!
בכל דור, יש כמו 'תחנת יציאה' לגאולה ולביאת המשיח, רק עיוור לא רואה מה קורה בימים אלו...
הנשיא טראמפ מאוד אופטימי, ושמח בהישגים האדירים!
השמדה והטבעת 9 ספינות גדולות וחשובות של איראן ועוד, וזוהי רק ההתחלה...
ביבי אמר בנאומו: לפני 2500 שנה בפרס הקדומה, קם עלינו צורר שרצה להרוג אותנו:
בדיוק כמו היום הוא רצה להשמיד אותנו כליל! אבל,
מרדכי היהודי ואסתר המלכה באומץ ליבם ותושייתם - הצילו את עם ישראל.
ובימי פורים - נפל הפור, והמן הרשע נפל - יחד איתו!
גם היום בחג הפורים – הפור נפל!
וסופו של משטר הרשע ליפול גם הוא! הנביא עמוס אומר:
"אריה שאג מי לא ירא"!
במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים!
"אל תירא ישראל, כי גור אריה - הלא אתה"!
נעמוד כאיש אחד בלב אחד!
ובעזרת השם נבטיח את נצח ישראל!
תודה לקב"ה על מנהיגיו הנאמנים טראמפ וביבי, אפשר לראות:
שהכל קורה בתזמון מושלם ובהשגחה פרטית – מדויקת!
הקב"ה רוצה שנפעל כמו בימי מרדכי ואסתר, והוא:
ינצח את המלחמה ויביא את הגאולה ומשיח במהרה!
במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים!
בכל דור ודור עמדו עלינו לכלותינו, עברנו את פרעה ואת המן וחמינאי ועוד רבים... אבל תמיד:
נאנחנו, שאגו וצעקנו - הקב"ה מצילנו מידם, והוציאנו - מגלות לגאולה!
בימי מרדכי ואסתר, הקב"ה הוריד לעולם אור מיוחד - לדורות:
אור של – ניצחון גאולה וישועה!
"להודיע שכל קוויך, לא יבושו - ולא יכלמו לנצח" – הבטחה אלוקית!
מרדכי ואסתר מגלים איך מבטלים את הגזרות ומנצחים כל אויב.
מה שהיה הוא שיהיה!
'מכתוב' – תשאג והניצחון מובטח!
הגמרא אומרת: "משנכנס אדר מרבים בשמחה":
'מכתוב' - הניצחון והשמחה של חודש אדר נכתבו לפני 2000 שנה!
אומר הבעש"ט הקדוש:
"הקורא את המגילה למפרע לא יצא" – אם תקרא את המגילה כמו סיפור שהיה לפני אלפיים שנה, לא תצא!
כי סיפור המגילה הוא נס שקורה בכל שנה:
והיום - אדר תשפ"ו: הפור נפל - והתחיל להאיר בשבת זכור!
אם ננצל נכון את הימים הבאים, ונזכה לניצחון וגאולה שלמה.
במבצע שאגת הארי – אנחנו שואגים! ואין הדבר תלוי – אלא בנו!
כגודל המלחמה והתגברות האוייבים, גודל הישועה - שתגיע במהרה!
נו... אז, מה עושים עכשיו? תשאג...
אור הפורים – אור עוצמתי שמנצח כל מלחמה!
בדור מרדכי ואסתר היתה הסתרה עצומה, אבל, מחדש האריז"ל שמרדכי ואסתר הורידו לעולם אור רוחני מאוד מיוחד וגבוה, הנקראת: 'יסוד אבא'.
'יסוד אבא' - הארה עצומה שנמשכת מהכתר העליון, שבכוחה:
להרוג את כל הקטרוגים ומקטרגים, ולהביא – גאולה וישועה.
אור שמעורר את רחמי וחסדי השם כמו 'אבא' שאוהב את בנו:
אהבה – בלי תנאים שמושכת שפע ישועות!
אהבה - בלי קשר לזכויות וחובות, ושאינה תלויה בדבר!
אהבה – בלי גבול ומידה במתנת חינם!
יש ענין שהכל יתהפך לטובה – ברגע זה ממש!
בימי הפורים, הקב"ה לא בודק את מעשינו, הוא - פשוט גואל!
ניצחון וגאולה – קרובים מאי פעם, רק - קצת מאמץ!
עם צום, אנחה ותחינה, תפילה ושאגה – ניגאל!
אור פורים - מאיר דווקא בזמנים הכי קשים וחשוכים, של הפרט והכלל.
בפורים אפשר – לזכות לגאולה!
להביא את המשיח ושיבנה בית המקדש - הכל תלוי בנו!
"ויש ענין שהכל – יתהפך לטובה".
תענית אסתר – הזמן לפעול ישועות!
בכל דור, יש כמו 'תחנת יציאה' לביאת המשיח - מסוגלת בכל דור.
ידוע שכל ההתחלות מפורים - ההתחלה היתה בשבת זכור, כמו תחנות של חשבון פק"מ, כך ימים אלו מסוגלים לביאת המשיח וגאולה שלמה.
עכשיו זה זמן להתפלל ולבקש, והקב"ה ירחם ויענה לצעקתינו - שאגתנו.
הקב"ה רוצה שלא נפסיד את הישועה של פורים, קצת נשקיע - ונגאל!
אסתר המלכה בקשה צומו והתפללו עלי...
אסתר הורתה דרך - לדורות!
הצום בתענית אסתר מאפשר תפילה וצעקה, קצת חשבון נפש, חרטה ווידוי שמטהרים את הנשמה, ומקרבים אותך לאבא, כדי:
שנזכה לגאולה – בדרך ניסית גם אם לא מגיע לנו לפני מעשינו.
אם ניקח את ברצינות את הדברים ונפעל, שום מקטרג - לא יוכל עלינו!
רוצה ישועה! מה לעשות?
אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמים, וזה מה שעשו מרדכי ואסתר:
צמו התפללו וזעקו לה' - ועשו תשובה!
שום דבר לא יכול לעכב את הניצחון והגאולה של עם ישראל!
"אם החרש תחרישי..." – אל תחרישו! תשאגו! תצעקו!
הקב"ה מבטיח! והקב"ה - מקיים!
ה'כלי' לשפע – קיווי ותפילה!
ינון מגל פרסם את ביבי מתפלל מתוך סידור עטור בטלית ותפילין, וכתב:
"לעת כזאת - הגעת למלכות".
התקווה והתפילה, הבקשה השאגה והצעקה:
יוצרים 'כלי' – לכל הישועות שאתה חולם עליהם!
הקב"ה מבטיח, שמי שמקווה לו - לא יתאכזב!
"וְיָדַעַתְּ כִּי אֲנִי יְהֹוָה, אֲשֶׁר - לֹא יֵבֹשׁוּ קֹוָי"!
"לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי יְהֹוָה" – קווה רק לה', כי רק הוא - יושיע אותך!
אל תרפה, ואל תתייאש, תמיד תזכור:
"כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ יְהֹוָה אוֹר לִי" – הקב"ה יאיר לך כל חושך שיש בחייך.
אף אם בדרך הטבע לא מגיע לנו לנצח ולהיגאל!
תזרקו את ה'טבע' וההיגיון, כי הקב"ה הבטיח:
"לֹא אִישׁ אֵל וִיכַזֵּב"! כל הפושט יד – נותנים לו!
אין ייאוש כלל בעולם, הקב"ה חתום על כך:
"וְיָדַעַתְּ, כִּי אֲנִי יְהֹוָה, אֲשֶׁר - לֹא יֵבֹשׁוּ קֹוָי"!
עם ישראל! תמחקו את השאלות שמחלישות את התקווה:
"להודיע לכל קוויך, שלא יבושו ולא יכלמו לנצח"!
תודיע לעצמך - שלא תבוש, ולא תכלם - לנצח!
תודיע לעולם - להודיע לבני אדם גבורותיו, יש - מנהיג לבירה!
מלך העולם - קנא לשמך!
הבעש"ט הקדוש נותן עצה נפלאה, איך להיפטר מהצער והצרות ולזכות לגאולה, ואומר, האדם צריך לזכור:
שגם בזמן הסתר פנים - השכינה תמיד עימו! כמו שנאמר:
"בכל צרתם לו צר" – השכינה משתתפת בצער וצרת עם ישראל בצערו!
חכם מבין, שאם אכפת לו על שהשכינה מצטערת, ויתפלל על צערה – צערו יבוטל.
ימי הפורים – אפשר לגלות את מלכות ה' בעולם:
"והיה השם למלך, על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד"!
אבינו מלכנו – לא לנו ה' תן כבוד, עשה למענך:
וקנא לשמך - שיתגדל ויתקדש בעולם! שהרי אתה אמרת:
"וכבודי לאחר לא אתן" – שידעו כולם, שאתה הוא - מלך העולם!
פורים - תשאג ישועות!
אל תבזבז את פורים על שטויות - כשמובטח לך ישועות!
יש לך שלושה ימים, לשאוג את גאולתך...
שאגת הארי – עם הנצח לא מפחד!
הגאולה התחילה בפורים, ובניסן נגאלו ועתידים להיגאל!
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" במהרה, אמן!
