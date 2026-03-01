כיכר השבת
ערב פורים תשפ"ו

צה"ל מודיע בחגיגיות: אחרי חיסול חמינאי - "הושלם חיסול צמרת הרשע"

דובר צה"ל מודיע על השלמת חיסול צמרת הטרור השיעית בחיסולו אמש של עלי חמינאי | בין בכירי חיזבאללה לבכירי החות'ים, צה"ל מודיע בחגיגיות, ערב חג הפורים: "השלמנו את חיסול צמרת בכירי ציר הטרור האיראני במזרח התיכון" (צבא) 

2תגובות
כולם בדרך לגיהנום (צילום: דובר צה"ל)

לאחר חיסול מנהיג משטר הטרור האיראני: דובר מודיע כי השלים את חיסול צמרת בכירי ציר הטרור האיראני במזרח התיכון.

חיל האוויר תקף אתמול (שבת) בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ וחיסל את מנהיג משטר הטרור האיראני, עלי ח'אמנהאי בטהרן.

חיסולו של עלי ח'אמנהאי מהווה את נקודת השיא של מאמץ מתמשך לחיסול שורת ההנהגה הבכירה של ציר הטרור האיראני לאורך "מלחמת התקומה" ובהם:

* חסן נסראללה - מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה ומרבית ההנהגה הבכירה של ארגון חיזבאללה

* יחיא סינוואר - מנהיג ארגון הטרור חמאס

* מוחמד דף - מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ומרבית ההנהגה הבכירה של הזרוע הצבאית של חמאס

* מחמד אלע'מארי - רמטכ"ל הצבא של שלטון הטרור החות'י

* שורת מפקדים בכירים במערכת הביטחונית של איראן, בהם: עלי רשיד - מפקד מפקדת ח'אתם אלאנביאא', מחמד חסין באקרי, רמטכ"ל איראן, חסין סלאמי, מפקד משמרות המהפכה ונוספים.

בכך, צה"ל סגר מעגל וחיסל את כל בכירי ציר הטרור האיראני בגזרות השונות. כלל הבכירים פעלו במשך עשרות שנים להשמדת מדינת ישראל ובמסגרת תפקידם הגו, תכננו והובילו את הטבח הרצחני של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר ועשרות מתווי טרור נוספים נגד מדינת ישראל והאזור כולו.

בכירי ציר הטרור האיראני חוסלו בתקיפות ממוקדות ובעקבות מודיעין מדויק, מפרוץ המלחמה ובמבצעים נוספים בגזרות השונות, בהם מבצע 'עם כלביא' ומבצע 'חיצי צפון'.

חיסולם מהווה פגיעה משמעותית נוספת בציר הטרור האיראני והופך את המזרח התיכון לאזור בטוח יותר עבור אזרחי מדינת ישראל והעולם כולו.

צה"ל ימשיך לחסל כל גורם המהווה איום על מדינת ישראל ואזרחיה וממשיך לתקוף ברגעים אלו, תשתיות של משטר הטרור האיראני בכדי לפגוע במשטר ולסכל איומים על עורף מדינת ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אבל הגיעו חדשים
נאמן
1
לפיד הפחדן בנט הפטפתן ( הנכלן ) גנץ השמאלן. לעולם לא הוי עושים את זה למען בטחון אזרחי ישראל הם דאגו לכסא שלהם וחמישים וארבע מליון דולר לערבים על חשבון משלם המיסים הישראלי
משה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר