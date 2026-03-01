לאחר חיסול מנהיג משטר הטרור האיראני: דובר צה"ל מודיע כי השלים את חיסול צמרת בכירי ציר הטרור האיראני במזרח התיכון.

חיל האוויר תקף אתמול (שבת) בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ וחיסל את מנהיג משטר הטרור האיראני, עלי ח'אמנהאי בטהרן.

חיסולו של עלי ח'אמנהאי מהווה את נקודת השיא של מאמץ מתמשך לחיסול שורת ההנהגה הבכירה של ציר הטרור האיראני לאורך "מלחמת התקומה" ובהם:

* חסן נסראללה - מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה ומרבית ההנהגה הבכירה של ארגון חיזבאללה

* יחיא סינוואר - מנהיג ארגון הטרור חמאס

* מוחמד דף - מפקד הזרוע הצבאית של חמאס ומרבית ההנהגה הבכירה של הזרוע הצבאית של חמאס

* מחמד אלע'מארי - רמטכ"ל הצבא של שלטון הטרור החות'י

* שורת מפקדים בכירים במערכת הביטחונית של איראן, בהם: עלי רשיד - מפקד מפקדת ח'אתם אלאנביאא', מחמד חסין באקרי, רמטכ"ל איראן, חסין סלאמי, מפקד משמרות המהפכה ונוספים.

בכך, צה"ל סגר מעגל וחיסל את כל בכירי ציר הטרור האיראני בגזרות השונות. כלל הבכירים פעלו במשך עשרות שנים להשמדת מדינת ישראל ובמסגרת תפקידם הגו, תכננו והובילו את הטבח הרצחני של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר ועשרות מתווי טרור נוספים נגד מדינת ישראל והאזור כולו.

בכירי ציר הטרור האיראני חוסלו בתקיפות ממוקדות ובעקבות מודיעין מדויק, מפרוץ המלחמה ובמבצעים נוספים בגזרות השונות, בהם מבצע 'עם כלביא' ומבצע 'חיצי צפון'.

חיסולם מהווה פגיעה משמעותית נוספת בציר הטרור האיראני והופך את המזרח התיכון לאזור בטוח יותר עבור אזרחי מדינת ישראל והעולם כולו.

צה"ל ימשיך לחסל כל גורם המהווה איום על מדינת ישראל ואזרחיה וממשיך לתקוף ברגעים אלו, תשתיות של משטר הטרור האיראני בכדי לפגוע במשטר ולסכל איומים על עורף מדינת ישראל.