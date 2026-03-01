טראמפ לעג לצי האיראני: "חוץ מזה חיל הים שלהם מצליח מאוד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לפני זמן קצר (ראשון) בהודעה ברשת החברתית שלו לפעילות חיל הים האמריקני מול הצי האיראני.

"זה עתה נודע לי שהשמדנו והטבענו 9 ספינות חיל הים האיראניות, חלקן גדולות וחשובות יחסית", כתב טראמפ.

"אנחנו רודפים אחרי השאר. הן גם ישקעו בקרוב בקרקעית הים! במתקפה אחרת, השמדנו במידה רבה את מפקדת החיל הים שלהם. חוץ מזה, חיל הים שלהם מצליח מאוד!".

הדברים של הנשיא נכתבו לא זמן רב לאחר שאמר שאיראן הציעה לו לחזור לשיחות המשא ומתן, הצעה שאותה קיבל לטענתו.

מוקדם יותר התראיין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לרשת CNBC, והתייחס לתוצאות התקיפה באיראן.

הנשיא אמר כי הוא מעודד מההצלחות האחרונות. "הכל מתקדם יפה מאוד", אמר טראמפ. "אנחנו מקדימים את הזמנים במבצע", אמר טראמפ בראיון טלפוני.

"מדובר במשטר אכזר מאוד. אחד המשטרים האכזריים ביותר בהיסטוריה", אמר טראמפ בהתייחסו למשטר השיעי בטהרן.

הנשיא התגאה בהישגים של ארה"ב במבצע: "חיסלנו 48 מנהיגים בבת אחת, אף אחד לא היה מאמין שדבר כזה יקרה".

הנשיא הדגיש כי "אנחנו עושים את עבודתנו לא רק בשבילנו, אלא בשביל כל העולם", וחזר והדגיש כי "אנחנו מקדימים את לוחות הזמנים".

"הדברים מתפתחים כרגע בצורה חיובית מאוד", אמר הנשיא טראמפ.