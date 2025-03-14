לכן החלטנו על "מבצע סודי". החלטנו
לעשות סעודה בבית, רק אנחנו והילדים. כששאלו אותנו במשפחה שלי: "מה קורה איתכם
בפורים השנה?" החלטנו לתת להם להבין שאנחנו "לא סגורים", אולי נצא שוב,
אולי נתארח. השארנו את זה מעורפל (משפחה)
הגר"מ שטרנבוך שחגג עם יחד עם בחורי הישיבה בבית שמש, דיבר בליל פורים ועורר על החובה להתרומם בימים נשגבים אלו וכן על היכולת של כל בחור להתרומם למדרגה גבוהה יותר בתורה וביראת שמים | תיעוד וסיקור ימי הפורים במחיצתו (חרדים)
"הלכה ב-60 שניות" עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית היישר מאולפני 'כיכר השבת' | ובפינה היומית: השתכר והקיא את סעודת פורים - האם יברך ברכת המזון והאם צריך לאכול שוב? • צפו (יהדות)
ישב הבעל שם טוב הקדוש בחג הפורים עם ה'חברא קדישא', והרבו לזמר ולשיר, ולדבר על מעלת השמחה. לפתע דפק הבעל שם טוב הקדוש על השולחן, ואמר, אתם מזייפים בשירה שלכם, בואו תראו איך שרים באמת // סיפור למוצאי שבת (חסידים)