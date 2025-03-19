דווקא כשהתחפושת מאיימת להישאר על הקולב, זה הזמן שלנו לגלות שאת האור של פורים אי אפשר לכבות - גם לא בחדר מדרגות מוגן.
בואי לגלות איך הופכים את דמעות האכזבה לחיוך של ניצחון, עם חגיגה שתחזק להם את הלב ותזכיר לכולנו ש"הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל" (מאמע)
עוד לא שככה סערת הניגון בחתונת בנו השבוע, כאשר בשיאה של השמחה הלהיב הגאון הרב שלום בער סורוצקין את ההמונים בשירה אדירה נגד גזירת הגיוס 'ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים', אמש בליל פורים חזר ראש הישיבה עם כל העוצמה במסיבה בהיכל ישיבת "עטרת שלמה" ושר את הניגון הנ"ל יחד עם הכפיל שלו לימי הפורים (עולם הישיבות)
בכל מסיבת פורים ברחבי הגלובוס, בין משפחתית, ישיבתית או קהילתית, ישנם תמיד כמה סוגים של שיכורים | שעות ספורות לפני החג בו מחוייבים אנו "לבסומי עד דלא ידע" סקרנו עבורכם את ארבעת סוגי השיכורים והתסמינים המאפיינים כל אחד מהם | וגם: האמצעים ל"טיפול" בכל אחד מהם | פרופיל פורימי (מגזין, פורים)
ימי הפורים כבר כאן ואווירתם
מורגשת בכל פינה |
מנהג ההתחפשות שכה מאפיין את אווירת החג קדם לחג הפורים רבות בשנים | מי מוזכר בתנ"ך שהתחפש? איזו תחפושת הצליחה
ואיזו נכשלה?
מי התחפש לשוטה,
מי רק כיסה את פניו ומי
התחפשה לאלמנה?
(יהדות ואקטואליה)
באחד מימי הפורים הגיע רבי מאיר לבעל שם טוב הקדוש עם שאול בנו הקטן, וסיפר אחד הנוכחים בחדר לבעל שם טוב הקדוש, שלבנו הקטן של רבי מאיר יש קול מתוק במיוחד, והילד התבקש לעמוד ולשיר את ניגון 'שושנת יעקב' | סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)