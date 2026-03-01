בקרב חסידי ומעריצי האדמו"ר ממעזבוז שוררת בשעות אלו דריכות רבה, המלווה בתפילות להצלחת מסעו המפרך של הרבי בדרכו חזרה לארץ הקודש, לקראת ימי הפורים הבעל"ט.

האדמו"ר, ששהה בשבוע האחרון במסע קודש לטובת מוסדותיו בקרב נדיבי עם בארצות הברית, היה אמור לנחות היום בנמל התעופה בן גוריון. אולם, עם פרוץ מבצע 'שאגת הארי' והחלטת גורמי הביטחון על סגירה הרמטית של המרחב האווירי וטרמינל נתב"ג, בוטלו כל הטיסות לישראל והרבי נותר בשערים נעולים.

בעוד רבים מהנוסעים השלימו עם רוע הגזירה, הורה האדמו"ר למקורביו שלא לוותר על השמחה המשותפת עם החסידים בפתח תקווה. בצעד לא שגרתי ומורכב לוגיסטית, ממריא כעת (ראשון) האדמו"ר מארצות הברית בטיסה לכיוון שארם א שייח שבחצי האי סיני, מצרים.

על פי התוכנית, עם נחיתתו במצרים, ימשיך האדמו"ר בשיירה לכיוון מעבר הגבול באילת, ומשם יעשה את דרכו בנסיעה ארוכה לאורך כבישי הדרום עד לאיתן מושבו בעיר פתח תקווה.

בקהילת מעזבוז בפתח תקווה נערכים בהתרגשות שיא לבואו של הרבי, ומצפים בכליון עיניים להסב בצילו בשולחנות הטהורים בעת סעודות הפורים בדיצה ובחדווה, למרות המצב הביטחוני והטלטולים הרבים שעבר בדרך.