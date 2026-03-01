כיכר השבת
במטוסים וביבשה

יצליח להגיע לפורים? המסע המפרך של האדמו"ר ממעזבוז כדי להספיק להגיע לארץ

בזמן שאלפי נוסעים נותרו ללא מענה עקב סגירת נתב"ג בצל מבצע 'שאגת הארי', בחר האדמו"ר ממעז'בוז בנתיב עוקף ומפותל כדי לחגוג את ימי הפורים במחיצת חסידיו | הרבי ינחת בשארם א-שייח שבמצרים, משם יעשה את דרכו היבשתית דרך מעבר אילת לאיתן מושבו בפתח תקווה | בחסידות נערכים בכוננות שיא לקבלת הפנים (חסידים)

האדמו"ר ממעז'בוז בדרכו חזרה לארץ (צילום: שימי מושקוביץ)

בקרב חסידי ומעריצי האדמו"ר ממעזבוז שוררת בשעות אלו דריכות רבה, המלווה בתפילות להצלחת מסעו המפרך של הרבי בדרכו חזרה לארץ הקודש, לקראת ימי הפורים הבעל"ט.

האדמו"ר, ששהה בשבוע האחרון במסע קודש לטובת מוסדותיו בקרב נדיבי עם בארצות הברית, היה אמור לנחות היום בנמל התעופה בן גוריון. אולם, עם פרוץ מבצע '' והחלטת גורמי הביטחון על סגירה הרמטית של המרחב האווירי וטרמינל נתב"ג, בוטלו כל הטיסות לישראל והרבי נותר בשערים נעולים.

בעוד רבים מהנוסעים השלימו עם רוע הגזירה, הורה האדמו"ר למקורביו שלא לוותר על השמחה המשותפת עם החסידים בפתח תקווה. בצעד לא שגרתי ומורכב לוגיסטית, ממריא כעת (ראשון) האדמו"ר מארצות הברית בטיסה לכיוון שארם א שייח שבחצי האי סיני, מצרים.

על פי התוכנית, עם נחיתתו במצרים, ימשיך האדמו"ר בשיירה לכיוון מעבר הגבול באילת, ומשם יעשה את דרכו בנסיעה ארוכה לאורך כבישי הדרום עד לאיתן מושבו בעיר פתח תקווה.

בקהילת מעזבוז בפתח תקווה נערכים בהתרגשות שיא לבואו של הרבי, ומצפים בכליון עיניים להסב בצילו בשולחנות הטהורים בעת סעודות הפורים בדיצה ובחדווה, למרות המצב הביטחוני והטלטולים הרבים שעבר בדרך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (71%)

לא (29%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

