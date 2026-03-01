כיכר השבת
היום השני למלחחמה עם איראן

עשרות אתרי שיגור הותקפו - ואילוסטרציה מרהיבה | ההצהרה המלאה של דובר צה"ל

יממה אחרי התקיפה ההיסטורית שפתחה את מבצע "שאגת הארי", דובר צה"ל מוסר בשעה זו הצהרה בשידור חי | בהצהרתו צפוי דובר צה"ל אפי דפרין להתייחס להתפתחויות האחרונות במלחמה (חדשות) 

2תגובות

דובר צה"ל הודיע הערב על גל תקיפות רחב שנמשך בשעות האחרונות ומרגע שחיל האוויר השיג עליונות אווירית בשמי טהרן, צה"ל תקף עשרות מפקדות לחימה של המשטר, ביניהם מפקדות של משמרות המהפכה, מפקדות מודיעין, מפקדות של חיל האוויר של משמרות המהפכה ומפקדות ביטחון פנים.

התקיפות כוונות למפקדות בהן אמ"ן זיהה פעילות של חיילי משטר הטרור האיראני האחראים לניהול המערכה ולתכנון מתווי טרור נגד מדינת ישראל ומדינות האזור.

אחד ממתחמי החירום שהותקפו שימש את אגף המבצעים ואגף המודיעין השייכים למשטר הטרור האיראני, וממנו פעלו לניהול הלחימה ולבניית תמונת המצב המבצעית והמודיעינית.

גל התקיפות שהושלם פוגע עמוקות ביכולות הפיקוד והשליטה של משטר הטרור תוך חיסול חיילים בתוך המפקדות המרכזיות ביותר שלו.

"צה"ל יפגע במערכיו ובחייליו של משטר הטרור האיראני בכל מקום בו יפעלו."

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
לפיד הפחדן בנט הפטפתן ( הנכלן ) גנץ השמאלן. לעולם לא הוי עושים את זה למען בטחון אזרחי ישראל הם דאגו לכסא שלהם וחמישים וארבע מיליארד דולר לערבים על חשבון משלם המיסים הישראלי
משה
1
כמובן שהכל בעזרת ה' צור ישראל וגואלו.
אברהם מגדל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר