דובר צה"ל הודיע הערב על גל תקיפות רחב שנמשך בשעות האחרונות ומרגע שחיל האוויר השיג עליונות אווירית בשמי טהרן, צה"ל תקף עשרות מפקדות לחימה של המשטר, ביניהם מפקדות של משמרות המהפכה, מפקדות מודיעין, מפקדות של חיל האוויר של משמרות המהפכה ומפקדות ביטחון פנים.

התקיפות כוונות למפקדות בהן אמ"ן זיהה פעילות של חיילי משטר הטרור האיראני האחראים לניהול המערכה ולתכנון מתווי טרור נגד מדינת ישראל ומדינות האזור. אחד ממתחמי החירום שהותקפו שימש את אגף המבצעים ואגף המודיעין השייכים למשטר הטרור האיראני, וממנו פעלו לניהול הלחימה ולבניית תמונת המצב המבצעית והמודיעינית. גל התקיפות שהושלם פוגע עמוקות ביכולות הפיקוד והשליטה של משטר הטרור תוך חיסול חיילים בתוך המפקדות המרכזיות ביותר שלו. המקלט שלא היה תקני והמיירט שלא יצא: תחקיר ראשוני על הפגיעה הקטלנית בבית שמש בני סולומון | 21:48 כך נראה החורבן: צפו במפת התקיפות המתעדכנת באיראן דוד הכהן וב. ניסני | 20:55 "צה"ל יפגע במערכיו ובחייליו של משטר הטרור האיראני בכל מקום בו יפעלו."