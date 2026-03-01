שיתוף פעולה מודיעיני היסטורי בין ה-CIA לישראל אפשר את איתורו המדויק של המנהיג העליון בלב הבירה האיראנית, כך לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס'.

התקיפה בוצעה לאחר מעקב ממושך ותוך שינוי התוכנית המבצעית המקורית כדי לנצל מפגש פסגה של בכירי המשטר.

התקיפה שבה חוסל מנהיגה העליון של איראן, עלי חמינאי, התבססה על מידע מודיעיני מדויק שסיפקה סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב לישראל. המידע אפשר את זיהוי מיקומו המדויק של חמינאי בתוך מתחם המגורים והממשל בלב טהראן.

סוכני המודיעין האמריקני עקבו אחר דפוסי הפעילות והתנועה של חמינאי במשך חודשים, אך פריצת הדרך המבצעית הגיעה כאשר התקבל מידע על פגישה רחבת היקף של צמרת הביטחון הלאומי האיראנית המתוכננת לבוקר יום שבת. בעקבות המידע הממוקד, שונה מועד התקיפה שתוכנן תחילה לשעות הלילה, והוא הועבר לשעות הבוקר כדי להבטיח את הימצאות המטרות במתחם.

המבצע החל בשעות הבוקר המוקדמות בשיגור טילים ארוכי טווח שפגעו במתחם ההנהגה בשעה 09:40 לפי שעון טהראן. חמינאי שהה במבנה סמוך לזה שבו התקיים הדיון הביטחוני המרכזי. יחד עמו נהרגו בתקיפה גם מפקד זרוע היבשה של משמרות המהפכה, מוחמד פאקפור, והיועץ לביטחון לאומי עלי שמח'אני.

גורמים המעורים בפרטי המבצע ציינו כי היכולת לפגוע בחמינאי בלב הבירה האיראנית מעידה על רמת חדירה מודיעינית עמוקה ועל תיאום חסר תקדים בין וושינגטון לירושלים. לדבריהם, המידע שסיפק ה-CIA הוגדר כבעל "מהימנות גבוהה", דבר שצמצם משמעותית את האפשרות שהיעד יחמוק מהמקום לפני פגיעת הטילים.