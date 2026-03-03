פורים שמח ירושלים! שושן פורים כבר כאן: בחניון תת-קרקעי - הירושלמים התקבצו לשמוע מגילה | תיעוד בבית חולים ירושלמי התקבצו הערב יהודים לשמוע מקרא מגילה כדין מוקפים חומה מימות יהושע בן נון | ברקע המלחמה עם איראן, הקריאה ברוב עם התבצעה במעמקי החניון התת-קרקעי הממוגן היטב | צפו בתיעוד (חדשות)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 19:58