פורים שמח ירושלים!

שושן פורים כבר כאן: בחניון תת-קרקעי - הירושלמים התקבצו לשמוע מגילה | תיעוד

בבית חולים ירושלמי התקבצו הערב יהודים לשמוע מקרא מגילה כדין מוקפים חומה מימות יהושע בן נון | ברקע המלחמה עם איראן, הקריאה ברוב עם התבצעה במעמקי החניון התת-קרקעי הממוגן היטב | צפו בתיעוד (חדשות) 

| צילום: צילום: בית החולים שערי צדק
(צילום: בית החולים שערי צדק)

ברקע המלחמה עם איראן ואיסור ההתקהלות עליו החליט פיקוד העורף, התקבצו להם אנשי ירושלים המבקרים בבית החולים שערי צדק למקרא מגילה מהודר בחניון התת-קרקעי.

הלילה, ט"ו באדר חוגגים אנשי ירושלים המוקפת חומה את חג שושן הפורים תשפ"ו, ברקע האיום האיראני.

בתיעוד שפרסם בית החולים שערי צדק נראים יהודים יושבים בבית כנסת מאולתר, עם מחיצה כדין, שומעים מגילה מבעל הקורא על גבי עגלת בית חולים.

"וכעשותך נוראות באותם הימים איתנו הפלא תשועת עולמים".

פורים שמח עיר הקודש!

קריאה בחניון התת-קרקעי (צילום: בית החולים שערי צדק)
(צילום: בית החולים שערי צדק)
(צילום: בית החולים שערי צדק)

