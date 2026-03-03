| צילום: צילום: בית החולים שערי צדק
ברקע המלחמה עם איראן ואיסור ההתקהלות עליו החליט פיקוד העורף, התקבצו להם אנשי ירושלים המבקרים בבית החולים שערי צדק למקרא מגילה מהודר בחניון התת-קרקעי.
הלילה, ט"ו באדר חוגגים אנשי ירושלים המוקפת חומה את חג שושן הפורים תשפ"ו, ברקע האיום האיראני.
בתיעוד שפרסם בית החולים שערי צדק נראים יהודים יושבים בבית כנסת מאולתר, עם מחיצה כדין, שומעים מגילה מבעל הקורא על גבי עגלת בית חולים.
"וכעשותך נוראות באותם הימים איתנו הפלא תשועת עולמים".
פורים שמח עיר הקודש!
