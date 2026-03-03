ליל פורים ברחובות בני ברק - צילום: ידיעות בני ברק ליל פורים ברחובות בני ברק | צילום: צילום: ידיעות בני ברק 10 10 0:00 / 0:23 ליל פורים ברחובות בני ברק ( צילום: ידיעות בני ברק )

בעוד היכלי הישיבות בעיר מלאים עד אפס מקום בלומדי תורה השופכים שיח לישועת עם ישראל, ובעוד מוסדות החינוך והישיבות נערכו מראש עם מרחבים מוגנים כנדרש – חוסר אחריות של קומץ נערים העיב אמש (ליל פורים) על שמחת החג ועורר בהלה רבה ברחבי העיר.

דקות ספורות לאחר אירוע נפילת רסיס של טיל איראני בבני ברק, הופעלו זיקוקים וצעצועים מסוכנים על ידי נערים במוקדים שונים בעיר. קולות הנפץ העזים, שנשמעו היטב ברחובות בירנבוים בשיכון ו' וסמוך לבית הכנסת 'איצקוביץ' ברחוב הרב שך, גרמו לתושבים רבים לחשוב כי מדובר במתקפה נוספת או ביירוטים מעל העיר.

מוקדי החירום הוצפו בפניות של אזרחים מודאגים. תושב העיר שחזר בחרדה: "במצב הביטחוני הנוכחי, לשגר זיקוקים זה פשע. הייתי בטוח שאלו טילים, הלב פשוט צנח". תושב אחר הוסיף בכעס: "האווירה ברחוב נראתה לרגע כמו מזרח ירושלים, פשוט חוסר אחריות משווע שמקשה על כוחות הביטחון לזהות אירועי אמת".

