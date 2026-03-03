מלמד אחד פעם תלה פתק לפורים: אני לא בבית. מה שאתם יכולים לדחוף מתחת לדלת – תדחפו. ואת השאר אתם יכולים לקחת הביתה.

את המן הרגו בט"ז ניסן, ואת ילדיו תלו בי"ד אדר. למה חיכו 11 חודשים כדי להרוג אותם? רק קודם הם רצו שיתעסקו במשך 11 חודשים במצוות כמו: אמירת קדיש, לגשת לעמוד, לדאוג למניין, לא לשמוע מוזיקה, לא ללכת לחתונות, ואת כל מנהגי שנת האבל ואז, כשהם רוצים כבר לנוח – אז תלו אותם..."

3. לִהְיוֹת כׇּל אִישׁ שֹׂרֵר בְּבֵיתוֹ

להיות כל איש שורר בביתו. כשרואים חתן נהוג לברכו שהזיווג יעלה יפה והנה יפה הוא בגימטריא המן, ויש להבין מה שייכות יש בין המן לזיווג וחתן, ויש לפרש דהמן גזר גזירה אחת שאף אחד לא גזר כמוה לא לפניו ולא לאחריו, והוא גזירת להיות כל איש שורר בביתו, ועל כן מברכים כל חתן שהזיווג יעלה יפה, לרמז על גזירת המן שיהיה האיש שורר בביתו ולא האשה.

4. טַף וְנָשִׁים בְּיוֹם אֶחָד

אחד שההורים שלו נסעו ממש לפני מלחמת שאגת ארי לחו"ל. אמר פעם: ההורים שלי נסעו לחופשה, ואני צריך להשגיח על הנכדים שלהם?..." היה לא תיהיה.

5. וְנַהֲפוֹךְ הוּא

אחר קידוש לבנה בריקוד "טובים מאורות" אמר החסיד לליטאי "סוף סוף רואים אותך רוקד" אז אמר הליטאי לחסיד "סוף סוף רואים אותך אומר אמר אביי".

6. וְאֵת דַּלְפוֹן

אחד סיפר, הייתי בסופרמרקט, הילד קטן שלי שכב על הרצפה ובכה שהוא רוצה ממתק. מה עושים? לקחתי אותו לאדם בעמדת הקופה ואמרתי לילד: "כשהוא היה קטן הוא עשה בדיוק את אותו הדבר – שכב על הרצפה ובכה הוא רוצה מממתק. אבא שלו לא עצר אותי, ועד היום הוא עדיין נשאר כרן בסופרמרקט. הילד קם והלך הביתה… ויהי לפלא ולנס.

7. בַּלַּיְלָה הַהוּא נָדְדָה שְׁנַת הַמֶּלֶךְ

אמר הבחור: שלושה דרכים לבוקר טוב: פתח את העיניים קח נשימה עמוקה חזור לישון…". אמר המשגיח: חשבתם פעם למה מיד כשמתעוררים בבוקר קמים? כי הרי כתוב בכל הספרים הקדושים: "כמו שהולכים לישון – ככה קמים".

שוב מעשה במשגיח שהקיץ בחור בשבת בבוקר - אמר הבחור למשגיח להוציא אותי מהמיטה "זה איסור בורר" - אמר המשגיח אבל המיטה זה פסולת ואני מוציא אותך זה "אוכל מתוך פסולת" - ויען הבחור - כן אבל גם זה מותר "רק סמוך לסעודה" .

8. אֲשֶׁר יִשְׁלְטוּ הַיְּהוּדִים הֵמָּה בְּשֹׂנְאֵיהֶם

אמר השיכור: תראו את פרעה: יצא באמצע הלילה עם הפיג'מה, מחפש את משה ואהרן. כל אחד הראה לו כיוון אחר, שלחו אותו מפה לשם, עשו ממנו שחוק וקלס – והוא לא מצליח למצוא אותם.

ונשאלה השאלה – איך הסיפור נגמר? איך בסוף הוא כן מצא? ותירץ: אכן בני ישראל עשו ממנו צחוק, עד שנקלע לשם “חכם” אחד שהתחיל לצעוק על כולם: “חילול ה'! חילול ה'!” "התגרות באומות" – והראה לפרעה בדיוק היכן ביתם של משה ואהרן…

9. וּבַבִּזָּה לֹא שָׁלְחוּ אֶת יָדָם

אבא רוצה להשתתף בפיצה שלנו למוצ"ש. אבא: כמה עולה פיצה? בן: 30 דולר. אבא: וכמה אני צריך לתת? בן: שלושים דולר. אבא: ומה החלק שלך בשותפות? בן: אני משתתף בצער שלך…"

10. וַעֲשֶׂרֶת אֲלָפִים כִּכַּר כֶּסֶף אֶשְׁקוֹל

החזו״א אמר פעם בל״ג בעומר למקורביו: ״כל מי שיאמר כאן מימרא מרבי שמעון בר יוחאי – יקבל מטבע״. נענה רבי יודל רבינוביץ ואמר שיש בידו לומר מאמר, אלא שהוא מבקש לקבל תחילה את המטבע, ורק אחר כך יאמרה. החזו״א נתן לו את המטבע. פתח רבי יודל ואמר: ״רבי שמעון אומר: כל שהכסף בידו – ידו על העליונה…״