מקור השיר שהגיע מפונדק אל החסידות ומשם אל הישיבה הציונית-דתית שחיברו לו מילים | השיר של המשורר נתן אלתרמן שמנוגן בעוז בכל בית חרדי ומה המקור המפתיע למנגינה הפופולרית 'חרבונה זכור לטוב' | וגם שיר הגלידות ומנגינת העבדים שגויירו בשמחה (פורים)
הערב (ראשון) נערך בחצר חסידות בעלזא 'אסתר טיש', המתקיים מידי שנה ביום א' דחול המועד פסח, לזכר המשתה הראשון שעשתה אסתר המלכה באותו התאריך - מה שהוביל בסוף להצלת היהודים מגזירת אחשורוש והמן. אלפי חסידים השתתפו בטיש שבמרכזו שרו חברי המקהלה מניגוני פורים והפסח לכבוד החג (חרדים)
כשלא מעריכים את מה שיש אפשר להגיע לעיוורון כול כך מזעזע, להיגעל מהדבר הכי הכי טעים בעולם ולהתגעגע לקישואים ובצלים רקובים – מאכל עבדי מצריים. זה קרה בהיסטוריה שלנו, איפה אנו כיום בסיפור הזה ואיך כל זה קשור ל'המן'? תולדות המן האגגי, האגדי והמיתולוגי וגלגולו האקטואלי (תרבות)