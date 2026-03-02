נשיא צרפת עמנואל מקרון וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ פרסמו הצהרה משותפת על הידוק חסר תקדים בשיתוף הפעולה הביטחוני, שבמרכזו הקמת "קבוצת היגוי גרעינית בכירה".

הגוף החדש ישמש כבסיס לדיאלוג על דוקטרינות צבאיות ותיאום אסטרטגי, הכולל התייעצויות על תמהיל היכולות הקונבנציונליות, ההגנה מפני טילים והנשק הגרעיני הצרפתי.

​כחלק מהצעדים המעשיים שעליהם הוסכם, כוחות צבא גרמניים ישתתפו לראשונה בתרגילי גרעין צרפתיים בתפקידי סיוע קונבנציונליים כבר במהלך השנה הקרובה. בנוסף, נציגים משתי המדינות יקיימו ביקורים משותפים באתרים אסטרטגיים רגישים ויפעלו לפיתוח יכולות תקיפה מדויקת לטווחים עמוקים, במטרה לשפר את היכולת האירופית לנהל הסלמה צבאית מתחת לסף השימוש בנשק בלתי קונבנציונלי.

​ההצהרה מגיעה על רקע נאום שנשא מקרון בבסיס הצוללות "איל לונג", בו הודיע כי הורה על הגדלת מאגר ראשי הנפץ הגרעיניים של צרפת לראשונה מזה עשורים. מקרון ציין כי "כדי להיות חופשי, עליך להיות מעורר יראה", והוסיף כי צרפת עשויה להציב זמנית מטוסי קרב בעלי יכולת גרעינית בשטחן של בעלות ברית כגון גרמניה ופולין כדי לסבך את חישובי היריב.

​הדרמה הגדולה מאחורי המהלך נעוצה בעובדה שגרמניה, מדינה ללא נשק גרעיני שסמכה היסטורית על המטרייה האמריקאית, נכנסת כעת ל"קודש הקודשים" של האסטרטגיה הצרפתית.

צעד זה נתפס כבניית תשתית ליום שבו הסיוע האמריקאי עלול להצטמצם, ומסמן את הפיכת הנשק הגרעיני הצרפתי למגן של אירופה כולה ולא רק של פריז. למרות זאת, שני המנהיגים הדגישו כי המהלך נועד לחזק את נאט"ו ולא להוות לה תחליף.