מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, התייחס היום (שני) להתפתחויות האחרונות, והביע תמיכה מוחלטת במהלך האמריקני-ישראלי באיראן.

בניגוד לפחדנות שמאפיינת ביומיים האחרונים את ההצהרות של מנהיגי צרפת ובריטניה, והשקט המביך מצדה של גרמניה, האירופאי הבכיר רוטה שידוע בתמיכתו בישראל עמד היום לצד ארה"ב וישראל.

מרק רוטה הצהיר: "ראשית, הרשו לי לומר שמחשבותיי עם אנשי השירות, אנשי השירות של ארה"ב שהקריבו את ההקרבה העליונה במהלך הימים האחרונים".

בהמשך דבריו התייחס רוטה לטראמפ כ"מפקד העליון של ארה"ב" וציין כי "הרשו לי גם לומר שהמפקד העליון, מנהיג העולם החופשי, הנשיא דונלד ג'. טראמפ, אני באמת משבח את מה שקורה כאן, חיסול חמינאי, נטרול היכולת הגרעינית באיראן, אך גם נטרול תוכנית הטילים הבליסטיים באיראן. זה קריטי".

​הוא הוסיף ופירט על הלכי הרוח בקרב בעלות הברית מעבר לים באומרו כי "ומה שאני רואה באירופה, שוחחתי עם כל המנהיגים האירופאים המרכזיים במהלך סוף השבוע, היא תמיכה נרחבת במה שהנשיא עושה, וגם וידוא שכשזה מגיע ללוגיסטיקה, גישה, הגנה על אינטרסים מרכזיים של ארה"ב באירופה ובאזור, האירופאים באמת מגבירים את המעורבות".

אמש, בנאום ארוך ומביך, אמר ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר כי ארצו אינה משתתפת באופן פעיל בתקיפות באיראן, אך הודיע שיאפשר לארה"ב לעשות שימוש בבסיסים הבריטיים לצורך נטרול היכולות הבליסטיות בלבד. "תקיפת הטילים הבליסטיים הוא מהלך הגנתי", אמר סטארמר, וחזר מספר רב של פעמים על ההצהרה לפיה בריטניה אינה משתתפת בתקיפות.