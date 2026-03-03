תעריפי ההובלה הימית של נפט וגז זינקו בחדות לאחר איומים של משמרות המהפכה על סגירה הרמטית של מצר הורמוז. על פי דיווח ב'רויטרס', עלויות השכרת מכליות במזרח התיכון הגיעו "לשיא של כל הזמנים".

השיט במצר הורמוז, בין איראן לעומאן, דרכו עוברת כחמישית מתצרוכת הנפט העולמית וכן כמויות גדולות של גז טבעי נוזלי, כמעט ונעצר לחלוטין לאחר שספינות באזור נפגעו ממתקפות איראניות.

תעריף ההובלה הממוצע למכליות ענק המסוגלות לשנע כשני מיליון חביות נפט מהמזרח התיכון זינק לשיא היסטורי של כ־423,736 דולר ליום, כך לפי נתוני LSEG. מדובר ביותר מהכפלה של התעריף מאז יום שישי, בהמשך לעליות שנרשמו כבר בשבוע שעבר, לאחר שארצות הברית וישראל תקפו את איראן וחיסלו את המנהיג העליון, האייתוללה עלי חמינאי.

גם תעריפי ההובלה של מכליות גז טבעי נוזלי זינקו בחדות, לאחר שקטאר עצרה את הייצור. התעריפים היומיים באוקיינוס האטלנטי עלו ל־61,500 דולר ליום, עלייה של 43% שהם 18,750 דולר מאז יום שישי.

פרייזר קרסון, אנליסט ראשי לגז טבעי נוזלי בחברת הייעוץ Wood Mackenzie, העריך כי צפויה תחרות חריפה על כל ספינה זמינה. הוא הוסיף כי עד שלא יובטח מעבר בטוח במצר הורמוז, השיט יישאר משותק.

בהתאמה, תעריף הנפט עצמו זינק ב-9 אחוז מאז תחילת המלחמה. סוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחה כי גם מחירי הגז באירופה זינקו היום ב-30%, בין השאר בעקבות ההודעה של ענקית האנרגיה "קטאר אנרג'י" על עצירת יצוא הגז.

בכיר במשמרות המהפכה האיראניים מסר אתמול כי מצר הורמוז סגור, וכי איראן תפתח באש לעבר כל ספינה שתנסה לעבור בו. מנגד, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מסר כי המצר אינו סגור, חרף ההצהרות האיראניות.