נמנע אסון גדול: אזרח לקח לביתו ראש נפץ של מיירט שנפל במטח מאיראן

שוטרי מחוז ש״י וחבלני מג״ב איו״ש איתרו חשוד שלקח לביתו ראש נפץ של מיירט שנפל במטח מאיראן | החבלנים אספו בבטחה והשמידו את הפריט | המשטרה קוראת לציבור לא להתקרב ולאסוף חלקי אמל״ח בזירות נפילה (חדשות)

החבלנים בזירה, אתמול (צילום: דוברות המשטרה)

חבלן מג"ב איו"ש הבחין אמש (שני) כי חסר חלקו העיקרי של מיירט בזירה בה טיפל והזעיק את הכוחות בניסיון לאתר את המיירט שנעלם.

כוחות ביצעו פעילות מהירה תוך התחקות מודיעינית אחר החשוד במעשה. ולאחר זמן קצר איתרו את החשוד שבביתו אותר חלקו המסוכן של המיירט .

בשל הסכנה כאמור, פונו בית החשוד ומספר מבנים סמוכים לצורך איסוף הפריט בבטחה על ידי החבלן שהעבירו להשמדה.

המיירט שנלקח מהזירה, אתמול

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מדגישה לציבור, יש להימנע מהגעה לזירות ולהתקרב או לגעת בשרידים העלולים להכיל חומרי נפץ. יתרה מכך, חל איסור מוחלט לאסוף שרידים וחלקי אמל"ח בשל הסכנה לחיי אדם הטמונה בהם טרם טיפול חבלני המשטרה.

"דווחו על מיקום הפריט החשוד באופן מיידי למוקד 100 והרחיקו סקרנים. משמעת אזרחית, מצילה חיים!".

