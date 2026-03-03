החבלנים בזירה, אתמול ( צילום: דוברות המשטרה )

חבלן מג"ב איו"ש הבחין אמש (שני) כי חסר חלקו העיקרי של מיירט בזירה בה טיפל והזעיק את הכוחות בניסיון לאתר את המיירט שנעלם.

כוחות המשטרה ביצעו פעילות מהירה תוך התחקות מודיעינית אחר החשוד במעשה. ולאחר זמן קצר איתרו את החשוד שבביתו אותר חלקו המסוכן של המיירט . בשל הסכנה כאמור, פונו בית החשוד ומספר מבנים סמוכים לצורך איסוף הפריט בבטחה על ידי החבלן שהעבירו להשמדה.

המיירט שנלקח מהזירה, אתמול

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל מדגישה לציבור, יש להימנע מהגעה לזירות ולהתקרב או לגעת בשרידים העלולים להכיל חומרי נפץ. יתרה מכך, חל איסור מוחלט לאסוף שרידים וחלקי אמל"ח בשל הסכנה לחיי אדם הטמונה בהם טרם טיפול חבלני המשטרה.

"דווחו על מיקום הפריט החשוד באופן מיידי למוקד 100 והרחיקו סקרנים. משמעת אזרחית, מצילה חיים!".