• צה"ל תקף את מתחם תאגיד השידור בטהראן | דובר צה"ל מסר: "לפני זמן קצר, מטוסי חיל האוויר הטילו עשרות חימושים והשמידו את מרכז התקשורת של משטר הטרור האיראני".

• שגרירות ארצות הברית בסעודיה בריאד על ידי כטב"מים ששוגרו מאיראן, אש פרצה במקום | טראמפ מאיים: בקרוב תדעו מה תהיה התגובה.

• ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בריאיון ראשון לרשת פוקס ניוז האמריקנית: "זו עומדת להיות פעולה מהירה והחלטית. אנחנו לא עומדים לנהל מלחמה אינסופית".

• צה"ל תקף הלילה ברחבי לבנון, גם בדאחיה שבביירות. במוקד התקיפות: הבניין שבו שוכנים אולפני רשת אל-מנאר - רשת התקשורת המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה.

• במהלך הלילה והבוקר נשמעו אזעקות ברחבי הארץ בשל שיגורים מאיראן וכטב"מים מלבנון

עדכונים שוטפים

07:08: בלבנון מדווחים כי חיל האוויר תוקף בשעה זו בדאחייה.

07:00: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי כוחות אמריקניים הרסו מתקני פיקוד ושליטה של איראן ופגעו ביכולות ההגנה האווירית [, אתרי שיגור טילים ומל"טים ושדות תעופה צבאיים של איראן.

בהודעה נמסר: "נמשיך לנקוט פעולה ממשית נגד איומים מיידיים מצד המשטר האיראני".

06:30: דובר צה"ל הודיע לפנות בוקר כי: "חיל האוויר יירט בהצלחה שני כלי טיס בלתי מאוישים שחצו לשטח הארץ מכיוון לבנון".

06:21: אזעקות הופעלו בקו העימות סשל חדירת כלי טיס עוין: ע'ג'ר. מלכיה. דוב''ב. יפתח. רמות נפתלי.

06:15: דובר צה"ל בערבית אדרעי פרסם התרעת פינוי למבנה ברובע דאחייה בביירות.

06:00: סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס לרשת פוקס ניוז: " אין מצב שטראמפ יאפשר למדינה הזו להסתבך במלחמה ארוכת-שנים בלי סוף ברור ובלי מטרה".