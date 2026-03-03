כיכר השבת
כִּי נָפַל פַּחַד הַיְּהוּדִים עֲלֵיהֶם

תיעוד מדהים מלב איראן: חיילים איראנים מזוהים, מנסים להימלט ומחוסלים

חיל האוויר חיסל חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני שמטרתם לפגוע בטייסי הקרב של צה"ל | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)



חיל האוויר מחסל חיילים איראנים שניסו לפגוע בטייסי הקרב (צילום: דובר צה"ל)

כלי טיס של חיל האוויר תקפו וסיכלו חוליית חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני שמטרתם הייתה לפגוע בכוחותינו באמצעות מערכות הגנה אוויריות.

בנוסף, כלי טיס של חיל האוויר ממשיכים לתקוף באופן שוטף מערכות הגנה שנועדו לפגוע בכלי טיס הכוללים משגרים, טילים ומערכות מכ״ם.

מדובר נמסר: "צה"ל לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להפעיל מערכות הגנה על מנת לפגוע במטוסי חיל האוויר וימשיך לתקוף ניסיונות לחמש את משגרי הטילים.

"במקביל חיל האוויר ממשיך לתקוף אתרים של מערכי האש ומשגרי טילים בליסטיים איראניים".

