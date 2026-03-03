חיל האוויר מחסל חיילים איראנים שניסו לפגוע בטייסי הקרב - צילום: דובר צה"ל חיל האוויר מחסל חיילים איראנים שניסו לפגוע בטייסי הקרב | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:32 חיל האוויר מחסל חיילים איראנים שניסו לפגוע בטייסי הקרב ( צילום: דובר צה"ל )

כלי טיס של חיל האוויר תקפו וסיכלו חוליית חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני שמטרתם הייתה לפגוע בכוחותינו באמצעות מערכות הגנה אוויריות.