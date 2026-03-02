תיעוד משמח מלב איראן: פעילי משמרות המהפכה, ניסו ליירט מטוס של צה"ל ובתגובה הם חוסלו.

על פי התיעוד שפרסם לפני זמן קצר (שני) דובר צה"ל, כלי טיס של חיל האוויר תקפו וסיכלו חוליית חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני בזמן שניסו להפעיל מערכות הגנה נגד כוחות צה"ל.

"צה"ל לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להפעיל מערכות הגנה על מנת לפגוע במטוסי חיל האוויר וימשיך לתקוף ניסיונות לחמש את משגרי הטילים", נמסר מדובר צה"ל.

עוד נמסר מדו"צ: "במקביל חיל האוויר ממשיך לתקוף אתרים של מערכי האש ומשגרי טילים בליסטים איראניים".