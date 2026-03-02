כיכר השבת
כן יאבדו כל אויבך

צה"ל בתיעוד מאיראן: החיילים מנסים להפעיל את מערך ההגנה - ומחוסלים

חיל האוויר חיסל חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני בעת שניסו להפעיל מערכות הגנה נגד כוחות צה"ל שהיו עסוקים במבצע באיראן | צפו בתיעוד (חדשות מלחמה)

תיעוד מחיסול החיילים האיראנים
תיעוד מחיסול החיילים האיראנים| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מחיסול החיילים האיראנים (צילום: דובר צה"ל)

תיעוד משמח מלב : פעילי משמרות המהפכה, ניסו ליירט מטוס של צה"ל ובתגובה הם חוסלו.

על פי התיעוד שפרסם לפני זמן קצר (שני) דובר צה"ל, כלי טיס של חיל האוויר תקפו וסיכלו חוליית חיילים ממערך ההגנה של משטר הטרור האיראני בזמן שניסו להפעיל מערכות הגנה נגד כוחות צה"ל.

"צה"ל לא יאפשר למשטר הטרור האיראני להפעיל מערכות הגנה על מנת לפגוע במטוסי חיל האוויר וימשיך לתקוף ניסיונות לחמש את משגרי הטילים", נמסר מדובר צה"ל.

עוד נמסר מדו"צ: "במקביל חיל האוויר ממשיך לתקוף אתרים של מערכי האש ומשגרי טילים בליסטים איראניים".

