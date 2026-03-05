כיכר השבת
ויתר על כל ההופעות | מוטי שטיינמץ עלה על השולחן לפני השרף מניקלשבורג

תיעוד מיוחד משושן פורים בעיר הקודש ירושלים: בעל המנגן הנודע, מוטי שטיינמץ בחר להותיר את הבמות המפוארות מאחור, כדי לשאוב מלא חופניים קדושה בצל קודשו של האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג • צפו ברגעים שבהם עלה שטיינמץ על השולחן ושורר לפני שריד דור דעה (חסידים)

שושן פורים בחצה"ק ניקלשבורג (צילום: ארי קופרשטוק)

בירושלים עיר הקודש מתגורר האדמו"ר מלעלוב ניקלשבורג. האדמו"ר, בנו של הרה"ק בעל ה"ברכת משה" מלעלוב זי"ע, הוא מהאחרונים שנותרו בארצות החיים מבין בניו האדמו"רים של אביו הגדול (יחד עם אחיו הרה"צ רבי שמעלקא), והוא ממשיך להבעיר את אש החסידות המקורית כפי שקיבלו מדורות עברו.

אמש, בהיכל בית מדרשו בירושלים, ערך את השולחן הטהור ביום הנשגב. האווירה במקום הייתה ספוגה בקדושה ובשרעפי קודש, כשקהל רב נוהר כדי לחסות בצילו של האדמו"ר ולשאוב מלא חופניים של התעלות ורוממות הרוח.

בין קהל האוהדים הגדול נצפתה דמותו של בעל המנגן הוויז'ניצאי המפורסם, מוטי שטיינמץ. מקורביו מספרים כי שטיינמץ בחר לוותר על הופעות רבות ויוקרתיות ברחבי העולם, מתוך החלטה נחושה כי ביום נשגב זה, המקום הנכון ביותר להיות בו הוא בצילו של האש הגדול מלעלוב ניקלשבורג.

שיאו של הטיש נרשם כאשר מוטי שטיינמץ, כשטוב ליבו ביין ובקדושת היום, עלה על השולחן והחל לשורר בניגוני דבקות והתעוררות לפני האדמו"ר הנערץ. המחזה של בעל המנגן המרגש שר מול פניו הקורנות של האדמו"ר, הותיר את הקהל המום ונסער מהתרגשות.

החסידים מציינים כי זה לא היה מופע, זו הייתה עבודת השם. לראות את מוטי מוותר על הכל כדי לשיר לשרף מלעלוב, זה לימד את כולנו מהו ערכה של דבקות בצדיקים.

שושן פורים בחצה"ק ניקלשבורג (צילום: ארי קופרשטוק)
