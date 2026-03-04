"כתישה שיטתית ושליטה מוחלטת": התוכנית לריסוק איראן נחשפת

טילי תקיפה מדויקים ארוכי טווח (PrSMs) שימשו בקרב במהלך מבצע "זעם אפי", וסיפקו יכולת תקיפה עמוקה שאין שני לה. - צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב טילי תקיפה מדויקים ארוכי טווח (PrSMs) שימשו בקרב במהלך מבצע "זעם אפי", וסיפקו יכולת תקיפה עמוקה שאין שני לה. | צילום: צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב 10 10 0:00 / 0:25 טילי תקיפה מדויקים ארוכי טווח (PrSMs) שימשו בקרב במהלך מבצע "זעם אפי", וסיפקו יכולת תקיפה עמוקה שאין שני לה. ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב )

( צילום: דובר צה"ל )

גורמי ביטחון בכירים בישראל ובארצות הברית מעריכים הערב (רביעי) כי בתוך שעות בודדות ישיגו חילות האוויר של שתי המדינות עליונות אווירית מלאה מעל כל שטח איראן. ההערכה, שפורסמה לראשונה ב-ynet, מסמנת שלב קריטי במבצע 'שאגת הארי' - המערכה המשותפת נגד משטר האייתוללות.

על פי הגורמים, השגת העליונות האווירית תאפשר למפציצים אמריקניים לפעול בחופשיות גם במזרח איראן - אזורים שעד כה נותרו מחוץ לטווח התקיפות הישראליות. "זהו שינוי מהותי", מסר גורם ביטחוני בכיר, "נוכל לבצע כתישה שיטתית של אלפי יעדים צבאיים שטרם הותקפו".

תא"ל אפי דפרין ( צילום: דובר צה"ל )

תא"ל אפי דפרין ( צילום: דובר צה"ל )

בתום מאה השעות הראשונות של המבצע, בצה"ל מסכמים הישגים מרשימים: סיכולים ממוקדים של בכירים במשמרות המהפכה, פגיעה אנושה במערכי הטילים הבליסטיים, ונזק חסר תקדים למתקני הפיקוד והשליטה של המשטר. דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, הבהיר בהצהרה חריגה: "המשטר האיראני מעורער. פגענו בו קשות ואין לנו כוונה לעצור". בין ההצלחות הבולטות: תקיפת מתחם צבאי ענק במזרח טהראן - "הקריה של טהרן" - שכלל מפקדות של כלל מערכת הביטחון האיראנית. יותר מ-100 מטוסי קרב השתתפו בתקיפה, כאשר בין המטרות - מטה משמרות המהפכה, מטה כוח קודס, ומפקדות הסייבר של המשטר. כפי שדיווחנו קודם לכן, המפקדות הותקפו כשמתוכן פעלו חיילי המשטר האחראיים לניהול המערכה. התוכנית לשבועיים הקרובים התוכנית המבצעית לשבועיים הקרובים נחרצת ומפורטת: מעבר לסט רחב של אלפי מטרות צבאיות בכל רחבי איראן. בניגוד למערכות קודמות, הפעם מדגישים בירושלים ובוושינגטון כי אין מגבלות אמריקניות או אילוצי משאבים. "היעד ברור - השמדה כוללת של התשתיות הצבאיות של המשטר", אומר גורם ביטחוני, "אנחנו פועלים בתיאום מושלם עם האמריקנים כדי להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד". שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', העביר הערב מסר עוצמה חסר תקדים: "התקיפות הן בעוצמה פי שבעה מהמבצעים הקודמים של ישראל נגד איראן". הערכתו היא שבתוך כשבוע תושג עליונות אווירית מוחלטת: "ארה"ב וישראל תשיגנה עליונות אווירית מוחלט על שמי איראן תוך כשבוע. המפציצים יעברו מעל ראשיהם - ובאיראן לא יוכלו לעשות דבר".

חיסול הצי האיראני - בימים הקרובים

בתוך יומיים, כך מעריכים הגורמים, יושלם גם חיסולו המוחלט של הצי הימי האיראני על ידי כוחות ארה"ב. הגסת' אישר כי "צוללת אמריקנית הטביעה ספינה איראנית באמצעות טיל טורפדו - בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה". המהלך יבטיח חופש פעולה ימי מלא במפרץ הפרסי ובמיצרי הורמוז.

כפי שחשפנו במהדורה קודמת, מפציצי B-2 חמקנים אמריקניים כבר חדרו את מערכות ההגנה האיראניות ופתחו את הדרך למפציצי B-1B שהשמידו מתקני טילים בליסטיים. השילוב בין החמקנות של ה-B-2 לכוח האש המסיבי של ה-B-1B השיג תוצאות שלא היו ניתנות להשגה באמצעים אחרים.

צבא ארה"ב במלחמה עם איראן ( צילום: פיקוד המרכז של צבא ארה"ב )

החשש מהתערבות חיזבאללה

במקביל למבצע באיראן, בישראל עוקבים בדריכות אחר הלחץ האיראני על חיזבאללה להצטרף למערכה. היועץ הבכיר של חמינאי אמר הערב כי "חיזבאללה מחויב לפעול נגד ישראל במידה ויתפתח עימות אזורי". בישראל העבירו אזהרות מאוד ברורות לחיזבאללה כי אם יחליט להתערב - הפעם המכה תהיה מאוד כואבת.

דובר צה"ל התייחס לחשש זה בהצהרתו: "אין מידע מודיעיני שחיזבאללה ואיראן תיאמו את הירי המשולב היום". על פי ההערכה הביטחונית, הלחץ המסיבי המופעל על טהראן משבש את מערכי הפיקוד והשליטה של ציר הרשע, ומקשה עליהם לייצר פעולה מסונכרנת מול העוצמה הישראלית-אמריקנית.

"זהו רק השלב הראשון", מבהירים בצה"ל, "יש לנו עוד עבודה בלי סוף". ההצהרה משקפת את הנחישות להמשיך במבצע עד להשגת כל היעדים האסטרטגיים - הסרת האיום הקיומי על מדינת ישראל מצד משטר האייתוללות.