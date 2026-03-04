כיכר השבת
ההסלמה בגבול הצפון

האיום על הגדר: במערכת הביטחון נערכים לפלישת כוח רדואן לצפון

במקביל לחיסול בכירים בארגון ע"י ישראל והשמדת מפקדות טרור, בדיונים ביממה האחרונה עלה התרחיש שיחידת הקומנדו של חיזבאללה תנסה להוציא פעולה של פלישה | הדרג המדיני הנחה את הדרג הצבאי לתגבר את הכוחות באזור הצפון ובתוך לבנון (צבא)

1תגובות
מחבלי חיזבאללה באימון | ארכיון (צילום: חיזבאללה)

בדיונים שמתקיימים ביממה האחרונה בדרג המדיני והצבאי עולה התרחיש, שכוח רדואן, יחידת הקומנדו של , ינסה להוציא איזושהי פעולה של פלישה ליישובי הצפון. כך על פי דיווח הערב (רביעי).

לפי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, במערכת הביטחון נערכים לכל פעילות של חיזבאללה ביניהן פעילות פלישה, מתוך תוך הנחה שיש אפשרות שמשמרות המהפכה של איראן, דרך חיזבאללה, ינסו להביא להוצאה מן הכוח אל הפועל של פעולה כזו של כוח רדואן, גם בהינתן העובדה שצה"ל הכניס כוחות למספר נקודות בדרום לבנון.

בהתאם לכך, ההנחיה של הדרג המדיני היא לתגבר את הכוחות, ואכן צה"ל מגדיל את הסדרי כוחות גם בתוך לבנון, וגם במעטפת של יישובי הצפון, כדי להיות מוכנים לתרחיש הזה, הגם שסיכויים קטנים, בטח בהיקף גדול.

במערכת הביטחון לא לוקחים שום סיכון שיהיה ולו ניסיון חדירה קטן של חוליה זו אחרת, ולא לוקחים כמובן מאליו שאם צה"ל נמצא שם זה לא יקרה, זאת על בסיס הפקת לקחים מטבח שמחת תורה שתפס את ישראל בהפתעה.

1
מיותר לפרסם... מלחיץ תושבים.
ריקי

