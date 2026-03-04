כיכר השבת
האזין בריכוז עילאי

הוד מלכות: קריאת המגילה אצל זקן אדמו"רי רוז'ין של בני ברק

בחרדת קודש ובהדרת מלך, נערך מעמד קריאת המגילה בראשות זקן אדמו"רי רוז'ין בבני ברק - האדמו"ר מוואסלוי | האדמו"ר עמד במזרח ביהמ"ד והאזין לקריאה בריכוז עילאי | עם סיום הקריאה, פצחו החסידים בניגוני שמחה ועברו לברכת החג (חסידים)

פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק וואסלוי (צילום: שוקי לרר)

