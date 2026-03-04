כיכר השבת
מתוך דבקות

טפח מעל הקרקע: רגעי הכיסופין וההוד בטיש משתה היין בחצר הקודש סאדיגורה

רגעי הוד ודבקות עילאית היו מנת חלקם של מאות חסידי סאדיגורה, שזכו להסתופף בצל הקודש של האדמו"ר לאורך חג הפורים | שיאו של החג נרשם בטיש 'משתה היין' שערך האדמו"ר לעת ערבו של יום בהיכל הטישים הגדול, במהלך השולחן הטהור נראה האדמו"ר כשהוא יוצא מגדר הרגיל בדבקות שאין לתאר, בבחינת טפח וטפחיים מעל הקרקע, בניגוני כיסופין עתיקים, פיזז  ושפך שיח לפני בורא כל יצור, כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים לדבקות בבורא עולם ביום הקדוש | צפו בתיעוד (חסידים)

פורים בחצה"ק סאדיגורה
פורים בחצה"ק סאדיגורה| צילום: צילום: שוקי לרר
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מסאדיגורה בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק סאדיגורה (צילום: שוקי לרר)

