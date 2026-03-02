מתוך רגשי קודש ביום ההילולא | הרבי מבאבוב 45 הזמין את אדמו"רי החסידות לשמחת נישואי צאצאיו אלפי חסידי באבוב 45 ציינו אתמול, י"ב אדר, את ההילולא קדישא של האדמו"ר מבאבוב זצ"ל, בצל חתנו, האדמו"ר מבאבוב 45 | במוצאי שב"ק ערך הרבי את השולחן הטהור סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, וביום ראשון פקד את הציון הק', באוהל צדיקי באבוב בבית החיים בניו ג'רזי | אחר ששפך הרבי תחינה לפני בורא כל יצור, הזמין את אדמו"רי החסידות לשוש עמו משוש בשמחתו, בשמחת כלולות צאצאיו, החתן בן לבנו הרה"צ רבי יחזקאל אונגר, עב"ג הכלה בת בנו הרה"צ רבי חיים בן ציון אונגר (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:12