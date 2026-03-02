כיכר השבת
בהכוונה מודיעינית מדויקת

בכירי מיניסטריון המודיעין אינם: צה"ל חיסל את ראשי גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני

במהלך מתקפת הפתע של מבצע 'שאגת הארי', צה"ל תקף וחיסל את בכירי מיניסטריון המודיעין האיראני - גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני | אמש הותקף גם מטה המיניסטריון בטהרן (צבא)

המטה הראשי של המיניסטריון שהותקף (צילום: דובר צה"ל)

במהלך מתקפת הפתע של מבצע 'שאגת הארי', תקף וחיסל את בכירי מיניסטריון המודיעין האיראני, גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני.

המחוסלים הם סיד יחיא חמידי - סגן שר המודיעין לענייני ישראל ומוביל המיניסטריון האיראני, שהוביל לאורך השנים מתווי טרור נגד יהודים, גורמים מערביים ומתנגדי המשטר באיראן ומחוצה לה, וג'לאל פ'ור חסין - ראש אגף הריגול במיניסטריון המודיעין.

יחד איתם, חוסלו מספר בכירים נוספים שעסקו בקידום פעולות טרור ברחבי העולם ובדיכוי העם האיראני, לרבות במחאות האחרונות.

דובר צה"ל חושף כי במהלך המלחמה, כוחות צה״ל ברצועת עזה איתרו מספר מסמכים שחושפים ניסיונות חוזרים לפתוח חמ"ל מודיעיני משולב של ארגוני הטרור חיזבאללה, חמאס ומשמרות המהפכה בלבנון, בהובלת אנשי המיניסטריון המודיעין האיראני.

מיניסטריון המודיעין משמש גם ככלי המרכזי של משטר הטרור האיראני לפקח על פעילות אזרחי איראן. חיילי המינסטריון סיפקו מודיעין שאפשר דיכוי אלים של מחאות לאורך השנים.

לפי צה"ל, "סיכול צמרת המיניסטריון הובילה לפגיעה קשה ביכולת של המשטר לקדם מתווי טרור ואף לפגוע במתנגדי המשטר באיראן".

בנוסף לסיכול בכיריו, חיל האוויר תקף אתמול (ראשון) את מטה המיניסטריון בטהרן.

סגן שר המודיעין לענייני ישראל (צילום: דובר צה"ל)

מיניסטריון המודיעין האיראני הוא גוף המודיעין המרכזי של משטר הטרור האיראני שמחזיק ביכולות המתקדמות ביותר באיראן וכפוף ישירות למנהיג. המיניסטריון מצוי תחת סנקציות של ארצות הברית מזה שנים בעקבות פעילותו לקידום פעולות טרור איראניות והפעלת תשתית ריגול ברחבי העולם.

2
טיעון: ישראל במלחמה כבר שנתיים וחצי אין בטחון. מציאות: סינוואר חוסל נאסרללה חוסל אסד נפל המטכ"ל החותי חוסל המטכ"ל האיראני חוסל חמינאי חוסל החטופים חזרו הפרוקסי האיראני מושמד ישראל הופכת מרגע לרגע למקום בטוח יותר לחיות בו עבורנו ועבור הדורות הבאים
הלפרין
1
תדעו שרק זאת ההתחלה, בע''ה אם יהיה צורך ישראל תפעיל אמל"ח שעד עכשיו לא ישתמשו בהם. לפי העקשנות של האיראנים נראה שבסוף צה"ל יצטרך לפעול באמל'ח מסווג ביותר!
ארי

