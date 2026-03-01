היום השני למבצע "שאגת הארי" באיראן, טומן בחובו לא מעט ירי של טילים לעבר ישראל וגובה מחיר דמים קשה בבית שמש, לאחר שאמש נספתה מטפלת סיעודית בתל אביב. לאור המצב, ישי כהן ויוסי סרגובסקי, התכנסו באולפני 'כיכר השבת', למשדר מלחמה מיוחד, לסיכום היומיים הראשונים של המלחמה.

הניצחון בטהרן: "המוח היהודי והפתעה לאור יום"

במהלך המשדר, אירחו כהן וסרגובסקי את תא"ל (במיל') רן כוכב, לשעבר דובר צה"ל וראש מערך ההגנה האווירית. כוכב תיאר את רגעי ההכרעה בטהרן: "הצלחנו להפתיע אותם בשיטה של 'הכל בבת אחת' (All Out). התקיפה בוצעה לאור יום, בניגוד לכל ההערכות שלהם, תוך שליטה אווירית מוחלטת".

שיאו של המבצע הגיע עם האישור הסופי על חיסולו של עלי חמינאי, שחוסל יחד עם עשרות מפקדים בכירים. ישי כהן ציין את השמחה המאופקת בבתי הכנסת עם צאת השבת, אך סרגובסקי הזכיר כי "זהו המחיר הכבד של המלחמה", כשעבר לדווח על האירועים הקשים בישראל.

זירה קשה בבית שמש: "טיל פגע סמוך למקלט בית הכנסת"

איש 'כיכר השבת', חנני ברייטקופף, עלה לשידור היישר מזירת האסון בבית שמש, כשהוא מתאר תמונות קשות של הרס: "זהו אחד המראות הקשים שראינו. טיל בליסטי פגע ישירות במבנה. כוחות הביטחון וההצלה, יחד עם ראש העיר שמואל גרינברג, פועלים כאן לחילוץ לכודים ונעדרים".

במהלך המשדר דווח על הרוגים ועשרות פצועים בדרגות שונות. סרגובסקי, כתושב בית שמש בעצמו, העיד על רצף האזעקות הבלתי פוסק והחשש מהרסיסים והפגיעות הישירות באזור.

הנחיות הפורים: "פיקוח נפש דוחה קריאת מגילה בציבור"

סגן-אלוף דני כהן מפיקוד העורף הדגיש במשדר כי לקראת חג הפורים, חלה חובה הלכתית ואזרחית להישמע להנחיות: "אסורה כל התקהלות. קריאת המגילה והסעודות צריכות להתקיים בבתים בלבד".

ישי כהן הוסיף וחידד כי מדובר בצו של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", והזכיר את דברי גדולי ישראל המחייבים ציות מלא להוראות מצילות החיים. סרגובסקי סיכם: "אל תתנו לאויב סיבות לשמוח בגלל רשלנות".

איחוד הצלה: מוקד החירום עבר למקלט

בסיום המשדר התארח באולפן אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה, שסיפר על המעבר המהיר של הארגון למתכונת חירום. "המוקד המבצעי שלנו עבר לקומה הממוגנת כדי להבטיח מענה רציף גם תחת אש", הסביר סוויסה, וקרא לציבור ללמוד את עקרונות העזרה הראשונה דרך הקורס המיוחד הזמין באתר "כיכר השבת".

צפו במשדר המלא באולפני 'כיכר השבת' – עם כל העדכונים, הפרשנויות וההנחיות המצילות החיים.