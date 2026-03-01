כיכר השבת
סנדקאות נדירה באמשינוב | הרבי הגיע לביתר ושימש כסנדק בברית הנין בערב שבת

בערב שב"ק האחרון נחגגה בעיר ביתר שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מאמשינוב וקרעטשניף • האדמו"ר מאמשינוב, הממעט בדרך כלל בקבלת כיבודי סנדקאות, הגיע במיוחד לעיר ושימש כסנדק • הרך הנימול נקרא "יצחק לייבוש" על שם זקנו גאב"ד ראדומישלא זצ"ל שנפטר השנה | צפו בתיעוד (חסידים)

שמחת הברית בחצרות אמשינוב - קרעטשניף (צילום: שמואל דריי)

בערב שבת קודש האחרון, סמוך לחצות היום, נערכה בעיר ביתר עילית שמחת ברית המילה לנין המשותף של האדמו"רים מאמשינוב וקרעטשניף.

הרך הנימול הוא בן הרב יואל זוסמאן רוזנבוים, בנו של הגה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף ביתר, וחתנו של הגה"צ רבי מרדכי היילפרין, רב בית הכנסת ראדאמישלא ביתר.

במהלך השמחה נרשם רגע נדיר כאשר האדמו"ר מאמשינוב כובד בסנדקאות. חסידים מציינים כי מדובר באירוע יוצא דופן, שכן הרבי נוהג למעט מאוד בקבלת כיבוד זה.

בכיבודים נוספים כובדו שאר הסבים. שמו בישראל של הרך הניולד נקרא יצחק לייבוש, על שמו של זקנו הגה"צ רבי יצחק לייבוש הלפרין, גאב"ד ראדאמישלא זצ"ל, שנפטר בשנה האחרונה.

לאחר מעמד הברית, ערך האדמו"ר מאמשינוב שולחן 'לחיים' קצר לכבוד השמחה, בירך על המזונות, והקהל עבר לברך ולהתברך.

שמחת הברית בחצרות אמשינוב - קרעטשניף (צילום: שמואל דריי)
