בערב שבת קודש האחרון, סמוך לחצות היום, נערכה בעיר ביתר עילית שמחת ברית המילה לנין המשותף של האדמו"רים מאמשינוב וקרעטשניף.

הרך הנימול הוא בן הרב יואל זוסמאן רוזנבוים, בנו של הגה"צ רבי חיים מרדכי רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף ביתר, וחתנו של הגה"צ רבי מרדכי היילפרין, רב בית הכנסת ראדאמישלא ביתר.

במהלך השמחה נרשם רגע נדיר כאשר האדמו"ר מאמשינוב כובד בסנדקאות. חסידים מציינים כי מדובר באירוע יוצא דופן, שכן הרבי נוהג למעט מאוד בקבלת כיבוד זה.

בכיבודים נוספים כובדו שאר הסבים. שמו בישראל של הרך הניולד נקרא יצחק לייבוש, על שמו של זקנו הגה"צ רבי יצחק לייבוש הלפרין, גאב"ד ראדאמישלא זצ"ל, שנפטר בשנה האחרונה.

לאחר מעמד הברית, ערך האדמו"ר מאמשינוב שולחן 'לחיים' קצר לכבוד השמחה, בירך על המזונות, והקהל עבר לברך ולהתברך.