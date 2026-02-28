כיכר השבת
"חובתנו בשעה זו"

גדולי ישראל הליטאיים במכתב חיזוק על המצב | אלו פרקי התהילים שהורו לקרוא

המנהיגים הליטאיים, הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב לנדו, יצאו במכתב חיזוק מיוחד לאור המצב השורר עם המלחמה באיראן | בשולי המכתב, גדולי ישראל הורו על פרקי התהילים שיש לקרוא (חדשות חרדים)

המנהיגים הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש (צילום: שוקי לרר)

גדולי ישראל ומנהיגי הציבור הליטאי, הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי דב לנדו, הוציאו מכתב שהתפרסם לפני זמן קצר (מוצאי שבת) לאור המצב השורר בארץ ישראל בשעה זו בשל .

"לאחב"י יושבי ארץ הקודש ובכל אתר ואתר", נפתח המכתב: "בעת כזאת אשר העם היושב בציון שרוי במצב מלחמה וסכנה גדולה ר"ל, ועוד זאת שמכביד עול רדיפות הרשויות על בני הישיבות והכוללים, חובתנו להרבות בתורה ובתפילה לפני בורא העולם שיערה עלינו רחמים ממרומים ויצילנו מכל הקמים עלינו ויראנו נפלאות כימי מרדכי ואסתר".

"אבינו מלכנו הפר עצת אויבינו ובטל מעלינו כל גזרות קשות".

"ועל כן", נכתב במכתב החיזוק: "נקראים בזה אחב"י להתכנס בהיכלי הישיבות ובתי הכנסיות בתענית אסתר קודם תפילת המנחה ולקרוא תהילים פרקים כ"ב, פ"ג ופ"ה פסוק בפסוק ואמירת קל מלך וי"ג מידות של רחמים. ובשם רבינו החזו"א זצלה"ה מקובל כי מזמור "יושב בסתר" מסוגל כנגד פגזים ופצצות".

לסיום נכתב: "יה"ר מלפני אבינו שבשמיים שימהר גאולה ויחיש ישועה ויוציאנו מצרה לרווחה ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה".

