הכנה דרבה לקראת שבת זכור: חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן יגיע להיכל בית המדרש המרכזי של חסידות בעלזא בירושלים, שעה קצרה לפני כניסת השבת, למסור שיעור עיוני ושיחת חיזוק לאלפי בחורי החסידות | השיעור יעסוק בסוגיה המפורסמת ב'תקפו כהן' | ראשי הישיבות של בעלזא ישתתפו במעמד (חסידים - עולם הישיבות)
ימי השמחה של חודש אדר בחצר הקודש באבוב 45 נפתחו כבר עם כניסת ראש חודש | ביום הראשון של ר"ח, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור במיוחד לתלמידי הישיבות קטנות 'חכמת שלמה' ו'קדושת שלמה', כהוקרה על הצטיינותם המיוחדת בעבודת התפילה לאורך הזמן | ביום השני של ר"ח, ערך הרבי את השולחן לכלל החסידים, שם כבר הופיע ה'פורים רב' דמתא לבוש כדבעי עם בגדי הפורים, תוך שהוא משמח את לב הקהל במילתא דבדיחותא לקראת החג (חסידים)
בחצר הקודש נדבורנה ירושלים מציינים היום, ז' באדר, י"ד שנים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל| אמש (שני), לאחר תפילת ערבית, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו, הרבי סיים את הש"ס ובהמשך נשא דברות קודש במשנתו של אביו בעל ההילולא זצ"ל | לאחר הטיש פקד האדמו"ר את הציון הקדוש ב'אוהל בית נדבורנה' במרומי הר הזיתים. שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
באולם אירועים בירושלים נצפה השבוע האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הידוע ככהן מיוחס, כשהוא משמש ככהן הפודה בפדיון הבן לאחד מחסידיו | כדרכו בקודש, בסעודת המצווה נשא האדמו"ר דברי חיזוק והתעוררות, בהם עמד על סגולתה וכוחה של מצוות פדיון הבן (חסידים)
האדמו"ר מסערט ויז'ניץ פיאר בהופעתו הכבודה את מעמד "אדירי התורה" למצטייני כולל 'מתיבתא להוראה' בעיה"ק ירושלים, שבראשות בנו יקירו וחביבו הרה"צ רבי שלום עוזר הגר | במהלך המעמד שמעו הנאספים דברי נועם מפי הרבנים, וזכו לקבל את ברכת הקודש מהאדמו"ר בצירוף שי נאה – גביע ויז'ניץ לקידוש (חסידים)
לרגל יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע, התכנסו חסידי גור המתגוררים במתחם הסופרים בב"ב לסעודת הילולא בבית החסידים של גור | במהלך הסעודה זכו לשמוע דברי נועם מפי האדמו"ר ממיאלען המתגורר בשכונה (חסידים)
לרגל יום היארצייט של אמו הרבנית הצדקנית מסאסוב ע"ה, פקד בנה האדמו"ר מסאסוב, בראש קהל חסידיו, את קברה בבית העלמין בעיה"ק טבריה. למסע התפילה הצטרפו אחיו הרבנים: הגה"צ רבי משה טייטלבוים, רבם של חסידי סאטמר בירושלים, הגה"צ רבי שלמה טייטלבוים מאלעסק, וגיסו הגה"צ רבי דוד מאניש רבינוביץ, בנו של האדמו"ר ה'מבשר טוב' מביאלה זצ"ל | הרבי העתיר שעה ארוכה לישועת הכלל והפרט, וכן נשא תפילה מיוחדת על ציון אביו האדמו"ר בעל ה'מנחת יו"ט' מסאסוב זיע"א, לקראת יומא דהילולא החל ביום י"א אדר | לאחר התפילה ערך הרבי 'לחיים טיש' במבואות בית העלמין (חסידים)
דאגה בחצה"ק ליסקא, לאחר שהאדמו"ר נחלש ביומיים האחרונים כתוצאה מנפילה במעונו במרכז בורו פארק, הרבי פונה אתמול (שני) לבית החולים "מיימונידיס" בשכונה, שם אובחן כי הוא סובל מדימום פנימי | בחסידות מציינים כי האירוע הרפואי התרחש ימים אחדים לאחר שהאדמו"ר פינה את בית מדרשו הוותיק לקראת בנייתו מחדש (חסידים)
כלל חסידי נדבורנה התכנסו אמש בליל ז' אדר, לעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר מנדבורנה לרגל יומא דהילולא קדישא של אביו, האדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל | במהלך הטיש ערך הרבי סיום הש"ס, ונשא אמרות קודש | כמו כן נשא דברים, הרה"ג ר' יעקב לייפער, ראש ישיבות פיטסבורג | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת בית צדיקים, שמחת אירוסי נכד האדמו"רים מקרעטשניף ודז'יקוב ויז'ניץ, החתן בן הרה"צ רבי דוד משה רוזנבוים, אב"ד קרעטשניף, עב"ג הכלה, בת הרה"ג ר' שלום מאסקאביטש, בן האדמו"ר ממעליץ וחתן האדמו"ר מדעעש (חסידים)
מעמד קידוש השם בשכונת נוף כנרת: רחובותיה המרכזיים של טבריה עילית נחסמו לראשונה לתנועה לרגל מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש של ברסלב בעיר • רבנים, אישי ציבור ומאות תושבים ליוו את התורה בשירה ובריקודים (חסידים)
לאחר שחש חולשה עזה בסוף השבוע, פונה האדמו"ר מבישטנא לבית החולים שם אובחן כסובל מדלקת ריאות | בחסידות מבקשים מהציבור לעורר רחמי שמים לרפואת הרבי, המנהיג קהילה ענפה בפתח תקווה וקשור בעבותות למשנת חב"ד (חסידים)
במרכז חסידות קליוולנד ברעננה ערך האדמו"ר סעודת ההילולא לרגל יומא דהילולא קדישא השישי של אביו האדמו"ר זצ"ל | במהלך הטיש ערך הרבי סיום משניות וסיפר בדברות קודש על מורשתו של בעל ההילולא | בסעודה נטלו חלק רבנים ואישי ציבור לצד קהל רב ומגוון, בו נראו זה לצד זה חסידים ואוהדים בני הציונות הדתית וחובשי כיפות סרוגות שבאו להתחמם מאור החסידות (חסידים)
קהל המונים נהרו לשמחת התנאים לכלה נכדת האדמו"ר מאוז'רוב, בת לבנו הרה"צ רבי אריה בקר ראש ישיבת אוז'רוב וחתן האדמו"ר מטריסק, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' יהושע שלום קאהן | השמחה נערך ברוב פאר והדר בבית המדרש של החסידות ברחוב חזון איש בבני ברק (חסידים)
אחרי שנים של הנהגת החסידות בעיר ביתר עילית, עבר האדמו"ר מראזלא להתגורר בעיר הצפונית • עם עזיבתו נסגר בית המדרש המרכזי בהרי יהודה • אמש ערך האדמו"ר מסיבת 'מלווה מלכה' ראשון במעונו החדש וחילק קוביות סוכר לברכה לתושבים כמסורת אבותיו (חסידים)
עם כניסתו של חודש השמחה, התכנסו חסידי סלאנים בעיר בית שמש לכינוס מיוחד שנערך במתחם חוות עמק איילון שבמבוא חורון, הכינוס הוקדש כולו לביסוס וחיזוק קופת הצדקה הפנימית של החסידות בעיר | המעמד נערך מתוך מטרה להבטיח כי גם השנה יוכלו משפחות האברכים הנזקקות לחגוג את ימי הפורים והפסח בכבוד ובהרחבה | במהלך הכינוס נשאו דברים רבני ומשפיעי החסידות, שעמדו בדבריהם על חשיבותה המעלה של צדקה, הרבנים עוררו את הציבור לנצל את ימי הפורים ולאסוף צדקה במהלך ימי הפורים בקרב כלל ישראל (חסידים)
מסיגעט שברומניה ועד למעמדי הענק בבריטניה | האדמו"ר מסאטמר חתם ביקור בזק היסטורי ומרומם במנצ'סטר | המטוסים הפרטיים שהועמדו לטובת המסע, הדרשה הנדירה בחצר בית הספר לבנות, חנוכת 'היכל התורה' המפואר והדברות שנשא בפני צעירי הצאן | צפו בסיכום המסע המלא ובגלריה המרהיבה (חסידים)
המוני חסידי מכנובקא בעלזא חגגו ביום חמישי האחרון במעמד הכנסת ספר התורה שנכתב על ידי כלל החסידים לזכותו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא • המעמד ההיסטורי נערך לראשונה בהיכל בית המדרש החדש ההולך ונבנה, בשילוב שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חסידים)
