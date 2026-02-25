כיכר השבת
בשעה טובה ומוצלחת

במרכז החסידות בב"ב; נכדת האדמו"ר מדארג התארסה עם נכד רב חסידי ויז'ניץ בעפולה

במרכז חסידות דארג בבני ברק, נחגג השבוע בקול רינה ותודה והמון חוגג, שמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר מדארג, בת לבנו הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, עב"ג החתן נכד הגה"צ רבי מנחם מנדל טובק, רב דחסידי ויז'ניץ בעפולה 

שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)
שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מדארג (צילום: מ.ש שטיגליץ)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (23%)

לא (77%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

בשעה טובה ומוצלחת

|

שעה קצרה לפני שבת

|

נכנס לתפקיד

|

רוֹעֶה נֶאֱמָן הָיָה

||
2

קַדֶּשׁ כׇל בְּכוֹר

|

ברוב הוקרה והערכה

|

בבית החסידים

|

לקראת ההילולא ולרגל היארצייט

|

העתירו בתפילות

|

בשילוב סיום הש"ס

||
2

צהלה ושמחה

||
1

מפגן של כבוד

||
1

העתירו בתפילות

||
1

ניחוח של פעם

||
2

ענבי הגפן

||
1

אחרי שעזב את ביתר

||
6

לא משאירים אף אחד מאחור

||
4

סיכום המסע המפואר

|

אירוע ראשון בהיכל הגדול

||
1

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר