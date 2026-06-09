מפתיע; למה הניפו ילדי אשדוד דגלי איראן? • צפו

ברוב פאר והדר נערך השבוע באשדוד מעמד רב רושם לציון תחילת לימוד חומש ויקרא בכיתות א' לתלמידי תלמוד תורה 'בני אברהם' של חסידות פיטסבורג בעיר.

במעמד המרגש השתתפו האבות הנרגשים לצד הסבים הנכבדים, אשר לא מעטים מהם הזילו דמעות של הודיה להשי"ת על אשר זכו לראות דור ישרים מבורך המתחנך בדרך המסורה של ישראל סבא.

ההורים הביעו התפעלות עצומה מהביצוע הנפלא של ילדי החמד לאורך כל המעמד הקדוש, הן בקטעי השירה והן בתפילתם הזכה.

רגע יוצא דופן ומשעשע שנרשם בעיצומה של התוכנית, היה כאשר הילדים הציגו ביד אמן מחזה אמונה מיוחד, בו המחישו ברוב חן כי הם פוחדים אך ורק מהבורא יתברך שמו ולא מהטילים של איראן, ואף אינם סומכים על האבטחה של ארה"ב. במהלך המיצג הניפו הילדים את דגלי איראן וארה"ב, לקול תשואות ההורים הנרגשים.

במרכז המעמד הופיע בהדרו נשיא הת"ת, האדמו"ר מפיטסבורג. בדבריו נשא הרבי דברי שבח חמים לכל העוסקים בעבודת הקודש המשקיעים את ראשם ורובם בהתמסרות נפלאה, יחד עם המנהלים וכלל צוות התלמוד תורה למען הצלחת התלמידים.

לאחר מכן עברו תלמידי כיתות א' בסך, וקיבלו את החומש מידיו של האדמו"ר, שבירך כל אחד ואחד מהם בברכת קודש להצלחה ולעליה בתורה וביראת שמיים.

המעמד הנרגש ננעל בריקוד ממושך וסוחף של אבות, בנים וסבים מאושרים, ברגשי שבח והודיה על העבר ובתפילה לבורא יתברך על העתיד.