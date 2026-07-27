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זקן רבני ברסלב הגיע לשמחה בפינסק קרלין • צפו בגלריה

בהיכל ביהמ"ד פינסק קרלין התקיימה שמחת ברית המילה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי נחמיה רוזנפלד | בשמחה השתתף זקן רבני ברסלב הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ולאחר הברית הסבו יחדיו לטיש 'לחיים', במהלכו זימרו ניגוני שמחה ודביקות (חסידים)

הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)
הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בברית לנין האדמו"ר מפינסק קרלין (צילום: יחיאל רייכמאן - א.פ.ק.)

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ברית מילההרב יעקב מאיר שכטרהאדמו"ר מפינסק קרלין

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