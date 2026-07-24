צפו בגלריה בסמוך למקום המקדש | השבת המיוחדת של האדמו"ר מזוועהיל בעיר העתיקה שבת מרוממת ובלתי נשכחת עברה בשבת האחרונה על תומכי וידידי מכון 'מעיינות הרים - זוועהיל', אשר הסתופפו בצל הקודש של האדמו"ר מזוועהיל בעיר העתיקה בירושלים | במהלך השבת ערך הרבי את התפילות והסעודות בהתרוממות עילאית (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:14