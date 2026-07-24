כיכר השבת
צפו בגלריה

בסמוך למקום המקדש | השבת המיוחדת של האדמו"ר מזוועהיל בעיר העתיקה

שבת מרוממת ובלתי נשכחת עברה בשבת האחרונה על תומכי וידידי מכון 'מעיינות הרים - זוועהיל', אשר הסתופפו בצל הקודש של האדמו"ר מזוועהיל בעיר העתיקה בירושלים | במהלך השבת ערך הרבי את התפילות והסעודות בהתרוממות עילאית (חסידים)

האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)
האדמו"ר מזוועהיל בשבת בכותל המערבי (צילום: שלומי טריכטר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

האדמו"ר מזוועהילהעיר העתיקה בירושליםמכון מעיינות הרים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

מַלְכָּהּ וְשָׂרֶיהָ

|

כל הפרטים

|

צפו בגלריה

|

עֲלֵי כָבוֹד אֲשֶׁר גָּלָה

|

במתחם הסופרים

||
1

בהרי הקאנטרי

|

יבנה המקדש

|

בְּתוֹךְ מִקְדַּשׁ חֲדָרֶיהָ

|

עֵינִי עֵינִי יֹרְדָה מַּיִם

||
1

החסידים דמעו מסביב

|

לראשונה בליל האבל

||
8

רַבּוֹת אַנְחֹתַי

|

מיוחד לתשעה באב

||
2

שכינתא בגלותא

||
5

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר